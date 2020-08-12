MLB／印地安人投手違規外出 球隊加重罰則放進限制名單

印地安人右投克里文格（Mike Clevinger）及普里塞克（Zach Plesac）在芝加哥作客時，自行離開飯店，原先只讓兩人先回克里夫蘭隔離3天，今日球隊加重罰則，將兩人放進限制名單，歸期未定。

儘管大聯盟球季開打沒多久，就有球隊爆出疫情，但克里文格、普里塞克還是不怕死，在客場之旅時偷溜出來放風，結果逃不過球隊法眼，被抓個正著。就算克里文格事後發道歉聲明，依然得面臨懲處，最終球隊選擇將兩人放進限制名單。

印地安人棒球事務部門總裁安托列提（Chris Antonetti）坦言這不是最好的管理方式，卻是必要手段。他重申：「就算回到3月，我們還是會以球員的健康為優先。有鑒於克里文格、普里塞克的行為可能帶來風險，球隊希望盡可能確保剩餘球員的健康。」

當家游擊手林多（Francisco Lindor）則是譴責隊友未三思的行為，直言：「雖然人非聖賢，但有時候信任是爭取來的，他們之後勢必得努力取得球隊對他們的信任。」

總教練法蘭柯納（Terry Francona）則無奈表示：「我們在乎彼此，不代表我們就不會對某些人感到失望或是憤怒。我還是希望能把事情處理得更好。」