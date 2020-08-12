MLB／「怪力男」史丹頓左腿拉傷 確定缺席3到4週

去年因傷只打18場的洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），現在又遭逢左大腿拉傷，得缺席3到4週。

史丹頓昨天在跑向二壘時感到大腿緊繃，雖然一開始還留在場上，但之後確認是大腿拉傷。史丹頓才剛在春訓掛傷，如今又得恐又得缺席一個月，而根據洋基總教練布恩（Aaron Boone）說法，史丹頓只在治療及復原初期，要在短期看到史丹頓有難度。

看見史丹頓反覆負傷，布恩感嘆：「我為他感到難過，我知道他為了站在這裡做了多少努力，他的表現就是最好的證明，希望傷勢不會讓他失望太久。」

陣中強棒賈吉（Aaron Judge）也有感而發：「面臨這種狀況相當艱難，他是能打出MVP數據的球員，可以把球送得老遠，能夠在關鍵時刻挺身而出，不管他缺陣多久，都會是球隊一大損失。」

隨著史丹頓進入傷兵名單，洋基將小將弗瑞茲爾（Clint Frazier）叫回大聯盟彌補戰力缺失，至於日後的調度，布恩則不諱言表示會嘗試各種人選，以找出適合頂替史丹頓的人選。