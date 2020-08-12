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MLB／水牛城百年首戰 藍鳥蕭爾再見安打氣走馬林魚

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
藍鳥以水牛城3A球場作為主場的歷史性賽事，靠著蕭爾擊出再見安打贏球。 路透社
藍鳥以水牛城3A球場作為主場的歷史性賽事，靠著蕭爾擊出再見安打贏球。 路透社

在有家歸不得的情況下，多倫多藍鳥今天在紐約水牛城的3A球場進行了球隊本季的首場「主場」賽事，藍鳥球團不僅斥資近百萬美元來打造這個本賽季專用的主場，還在首場面對邁阿密馬林魚的比賽中靠著蕭爾（Travis Shaw）10局下擊出再見安打，以5：4擊退馬林魚，拿下水牛城百年來首場大聯盟賽事的勝利。

藍鳥本賽季受到新冠肺炎疫情波及，在加拿大政府的禁令下無法回到主場多倫多出賽，加上先前與其他球隊共用主場的計畫也遭到回絕，讓他們最終決定使用位在紐約水牛城的3A主場薩林球場（Sahlen Field）作為本賽季的主場，這也將讓水牛城自從1915年後，再一次舉辦大聯盟賽事。

受困疫情無法使返回加拿大主場，藍鳥本紀改使用位在紐約水牛城的3A主場薩林球場。 路透社
受困疫情無法使返回加拿大主場，藍鳥本紀改使用位在紐約水牛城的3A主場薩林球場。 路透社

而為了讓球隊有回家的感覺，藍鳥球團也在首場主場賽事前斥資近百萬美元來改造薩林球場，將原本綠色的主視覺改為代表藍鳥的藍色，且在球場四處都能夠見到藍鳥球隊Logo，球隊總管艾特金斯（Ross Atkins）說：「令我最歎為觀止的是，當你從高速公路上看到球場時，就能了解他們做了哪些品牌化的工作，讓這邊就像是藍鳥的主場一般，看到這樣的差異讓人瞠目結舌，且我們還讓球員間能保持最適當的社交距離。」

由於薩林球場並沒有大聯盟的基礎設施，藍鳥球團不僅要針對球員、員工使用區域進行重大改進，還向聯盟借調了原先要使用在已延期的「夢幻成真（Field of Dreams）之戰」的照明卡車，來達到大聯盟比賽和轉播所需的光源。

在這場歷史性的比賽中，藍鳥由南韓籍王牌投手柳賢振擔綱先發重任，他今天主投6局飆出7次三振失掉1分，不過馬林魚在9局上半展開反攻追平比數，延長賽10局下半，藍鳥才靠著蕭爾的再見安打以5：4險勝馬林魚，奪下本賽季主場首勝。

藍鳥 大聯盟

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