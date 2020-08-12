快訊

貝魯特大爆炸後，黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／太空人打教禁賽20場 創本世紀教練最多紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
太空人與運動家衝突事件，運動家外野手勞瑞亞諾遭禁賽6場，太空人打擊教練辛特隆則禁賽高達20場。 路透社
太空人與運動家衝突事件，運動家外野手勞瑞亞諾遭禁賽6場，太空人打擊教練辛特隆則禁賽高達20場。 路透社

奧克蘭運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）與休士頓太空人打擊教練辛特隆（Alex Cintron）的衝突事件，聯盟在今天做出懲處，其中隻身衝向太空人休息區的勞瑞亞諾將被處以六場禁賽，而以教練身份出言挑釁的辛特隆更將面臨高達20場的禁賽，創下本世紀教練禁賽的最長紀錄。

勞瑞亞諾在日前與太空人的比賽中單場兩度遭球吻，並且在上壘後受到辛特隆的言語挑釁，甚至是被勞瑞亞諾指控用西班牙語辱罵他的母親，引發兩隊間板凳淨空的衝突事件。

而今天大聯盟也隨即針對兩人做出處分，勞瑞亞諾將被處以禁賽六場，辛特隆更是面臨禁賽20場的重罰，根據ESPN統計，聯盟近20年來教練受到禁賽最長的處分為2000年老虎教練山謬爾（Juan Samuel）的15場，如果含括球員在內，最近一次被禁賽20場的案例則是發生在2005年投手羅傑斯（Kenny Rogers）因為與兩名攝影師發生衝突而遭到聯盟禁賽嚴懲。

對於面臨聯盟的重罰，辛特隆在今天透過聲明承認確實有不適當的行為，但否認有對勞瑞亞諾母親辱罵的狀況發生，「對於週日的事件我深表歉意，作為一名教練我應該要有更高的標準，為運動員樹立榜樣，希望其他教練能夠從我的錯誤中學習，不讓這樣的狀況再發生。」

運動家 大聯盟

延伸閱讀

MLB／遭對手辱罵母親 運動家外野手解釋暴走原因

MLB／教練帶頭挑釁 太空人又鬧出全武行

我是MVP／領悟中職生存之道 羅傑斯繳代表作

中職／經二軍沉潛 羅傑斯大升級

相關新聞

昔日笑柄今日再起 羅森索、波瑟羅揚眉吐氣

球季之初，各隊不乏狀態還沒調整回來的球員，如洋基托瑞斯（Gleyber Torres）、紅襪班寧坦迪（Andrew Benintendi）、雙城蓋佛（Mitch Garver），手感一個比一個冰冷，然

MLB／太空人打教禁賽20場 創本世紀教練最多紀錄

奧克蘭運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）與休士頓太空人打擊教練辛特隆（Alex Cintron）的衝突...

MLB／水牛城百年首戰 藍鳥蕭爾再見安打氣走馬林魚

在有家歸不得的情況下，多倫多藍鳥今天在紐約水牛城的3A球場進行了球隊本季的首場「主場」賽事，藍鳥球團不僅斥資近百萬美元來...

MLB／「怪力男」史丹頓左腿拉傷 確定缺席3到4週

去年因傷只打18場的洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），現在又遭逢左大腿拉傷，得缺席3到4週。 史丹頓昨天在跑向二壘時感到大腿緊繃，雖然一開始還留在場上，但之後確認是大腿

MLB／大谷敲日本球員第600轟：揮棒感覺越來越好了

運動家隊的九連勝，昨天遭到天使隊逆轉截斷，大谷翔平在第六局敲追平兩分砲，楚奧特第八局補上超前陽春彈、單場第二轟，天使以十...

MLB／同一球路戲耍馬恰多2次 道奇大物再秀「魔球」

這不是複製貼上，而是道奇大物新人梅伊(Dustin May)相隔5天後，再次用相同球路戲耍教士強打馬恰多（Manny Machado）！ 相隔5天後，道奇22歲「火球男」梅伊再次對教士先發，又是

MLB／史卓曼退出今年賽季 成大都會第二人

大都會原定本周迎回強投史卓曼（Marcus Stroman），為輪值注入強心針，然而因大聯盟接連爆發群聚感染，多方考量後史卓曼還是決定退出2020縮水球季，成為大都會繼「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoeni

MLB／大谷敲日本選手第600轟 44轟追平井口資仁

洛杉磯天使日籍棒球好手大谷翔平在今天出戰奧克蘭運動家的比賽中，於第六局敲出個人本季第四轟，而根據日本媒體統計，這一支全壘...

MLB／今日戰績表 大谷第四轟出爐寫日籍球員里程碑

MLB今日戰績表 勇士 8:13 費城人 白襪 1:5 老虎 國民 16:4 大都會 光芒 8:7 紅襪 雙城 4:2 釀酒人 響尾蛇 12:8 洛磯 巨人 4:6 太空人 水手 1

MLB／傳季後賽將改至泡泡賽區 紐約、洛杉磯為首選

MLB縮水賽季例行賽目前正如火如荼進行中，而今天傳出聯盟已經針對季後賽做準備，目前不排除採取「泡泡賽區」的方式進行，不過...

MLB／縮水季年薪創25年新低 國民薛則仍賺進5.2億

大聯盟本賽季受到新冠肺炎疫情影響僅進行60場的縮水賽季，在出賽數減少的情況下球員也面臨等比例的減薪，根據美聯社今天報導，...

MLB／遭對手辱罵母親 運動家外野手解釋暴走原因

奧克蘭運動家與休士頓太空人隊在昨天的比賽中上演全武行，其中被認為引發事端的運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laurea...

熱門新聞

NBA／庫茲瑪轟進致勝三分球 湖人驚險擊退金塊

MLB／大谷敲日本選手第600轟 44轟追平井口資仁

中職／帥打教羅根報到 談對手打者對林安可最有印象

NBA／飆進致勝三分球 庫茲瑪：耶穌在面前還是照投

NBA／本季2度單場轟61分 里拉德率拓荒者擒獨行俠

NBA／庫茲瑪致勝一擊 詹姆斯：之前有演練過戰術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。