MLB／太空人打教禁賽20場 創本世紀教練最多紀錄

奧克蘭運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）與休士頓太空人打擊教練辛特隆（Alex Cintron）的衝突事件，聯盟在今天做出懲處，其中隻身衝向太空人休息區的勞瑞亞諾將被處以六場禁賽，而以教練身份出言挑釁的辛特隆更將面臨高達20場的禁賽，創下本世紀教練禁賽的最長紀錄。

勞瑞亞諾在日前與太空人的比賽中單場兩度遭球吻，並且在上壘後受到辛特隆的言語挑釁，甚至是被勞瑞亞諾指控用西班牙語辱罵他的母親，引發兩隊間板凳淨空的衝突事件。

而今天大聯盟也隨即針對兩人做出處分，勞瑞亞諾將被處以禁賽六場，辛特隆更是面臨禁賽20場的重罰，根據ESPN統計，聯盟近20年來教練受到禁賽最長的處分為2000年老虎教練山謬爾（Juan Samuel）的15場，如果含括球員在內，最近一次被禁賽20場的案例則是發生在2005年投手羅傑斯（Kenny Rogers）因為與兩名攝影師發生衝突而遭到聯盟禁賽嚴懲。

對於面臨聯盟的重罰，辛特隆在今天透過聲明承認確實有不適當的行為，但否認有對勞瑞亞諾母親辱罵的狀況發生，「對於週日的事件我深表歉意，作為一名教練我應該要有更高的標準，為運動員樹立榜樣，希望其他教練能夠從我的錯誤中學習，不讓這樣的狀況再發生。」