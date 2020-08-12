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昔日笑柄今日再起 羅森索、波瑟羅揚眉吐氣

聯合新聞網 / 陳志強
大都會先發投手波瑟羅(左)和皇家後援投手羅森索(右)都是在上季遇上生涯大低潮，但今年轉隊後逐漸擺脫陰霾。 美聯社
大都會先發投手波瑟羅(左)和皇家後援投手羅森索(右)都是在上季遇上生涯大低潮，但今年轉隊後逐漸擺脫陰霾。 美聯社

球季之初，各隊不乏狀態還沒調整回來的球員，如洋基托瑞斯（Gleyber Torres）、紅襪班寧坦迪（Andrew Benintendi）、雙城蓋佛（Mitch Garver），手感一個比一個冰冷，然而幾家歡樂幾家愁，也有擺脫去年陰霾、漸展笑顏的選手，如羅森索（Trevor Rosenthal）、波瑟羅（Rick Porcello）和費里蘭（Kyle Freeland）。

羅森索過往曾是紅雀隊仰仗的守護神，2015年入選明星賽、整季48次救援成功，防禦率低到2.10甚至讓他獲得國聯最有價值的選票肯定，可惜2017年季末進行韌帶重建（Tommy John）手術，K/9值來到單季新高（14.3）的他職涯頓時按下「暫停鍵」，待再迎來「重啟鍵」生效時已是2019年。

術後回歸的羅森索相當難堪，去年效力國民時一塌糊塗，前四場出賽完全解決不了對手，直到第五場在大幅領先的情況下才終於讓防禦率不再是「無限大」，總計與頭十位打者的交手結果是：一壘安打、一壘安打、四壞保送、一壘安打、一壘安打、四壞保送、四壞保送、觸身球、四壞保送、四壞保送，準星彷彿留在家裡、沒帶上投手丘，季中轉至老虎症狀依舊沒好轉，整季好球率僅53%，共15.1局17次三振、26個保送、4次觸身、9次暴投，其實當羅森索把球投進好球帶時，打者還是很難有效擊球（被打擊率只有2成08），但離譜的控球令人聯想到投球失憶症，當時絕對沒人能預想到今年的羅森索脫胎換骨─目前七場出賽進帳3次救援成功，防禦率1.29，且7局的投球中，四壞保送、觸身球、暴投都還是完美的「0」！

羅森索跟去年在老虎、國民隊時的表現判若兩人，三振能力恢復，控球也更精準。 美聯社
羅森索跟去年在老虎、國民隊時的表現判若兩人，三振能力恢復，控球也更精準。 美聯社

羅森索本季轉戰皇家，陰錯陽差與紅雀時期的總教練馬西尼（Mike Matheny）再續前緣，拜日新月異的科技分析技術以及影片比對，羅森索及時發現問題，試圖修正手臂角度和出手點，微小的改變，讓控球呈現穩定、找回壓制力，自從春訓就明顯調整有成─7局無失分、10次三振無保送。馬西尼給予極高肯定：「我認為去年那樣的陣痛期是受傷過後的正常現象，很少人能夠不經歷跌跌撞撞，而對我而言，現在的羅森索好極了。」四縫線均速仍有97.8英里（約157.4公里），本季好球率上升到71%，使得對手叫苦連天，羅森索將和回鍋表現不俗的霍蘭（Greg Holland）、巴洛（Scott Barlow）等人共組新一代的鐵牛陣。

波瑟羅當初20歲之齡便登上大聯盟，2009年新人王第三名、2016年在紅襪勇奪22勝，榮膺塞揚獎，然而2017年狂吞17場敗投，去年防禦率更暴增到5.52，成為自由球員後轉投大都會，本季前兩場登板狀況不見好轉，合計6局失9分自責分、6次保送，但第三場先發對國民有所反彈，只用81球（56好球）就投滿7局，僅失1分，屢屢製造滾地球且沒有投出保送，拿下生涯第150勝。

波瑟羅本季13局的投球還沒被打全壘打，且進階數據如FIP值、被強勁擊球率不算差，縱使無法回復塞揚水準，只要穩定出賽、中規中矩就能對大都會產生立竿見影的助益，畢竟史卓曼（Marcus Stroman）決定退出賽季、瓦卡（Michael Wacha）右肩發炎、馬茲（Steven Matz）搖搖欲墜，風雨飄搖的輪值僅靠狄葛隆（Jacob deGrom）獨撐，亟需波瑟羅支援。

波瑟羅曾在2016球季在紅襪曾以22勝4敗、防禦率3.15拿下美聯塞揚獎，但近3近變得超容易挨轟，本季來到大都會後似乎狀況有所好轉。 美聯社
波瑟羅曾在2016球季在紅襪曾以22勝4敗、防禦率3.15拿下美聯塞揚獎，但近3近變得超容易挨轟，本季來到大都會後似乎狀況有所好轉。 美聯社

高大的左投費里蘭上季從雲端跌至谷底，2018年17勝、國聯塞揚第四的風光，去年急速崩壞到3勝11敗、防禦率6.73，他本季保送率創生涯單季新低，出賽三場取得2勝，防禦率2.41，大幅增加變速球比率，發揮克敵功用，扮演洛磯輪值的安定力量。

洛磯先發投手費里蘭在去年遇上撞牆期，表現一落千丈，今年調整回來，至今3場先發都投得不錯。 美聯社
洛磯先發投手費里蘭在去年遇上撞牆期，表現一落千丈，今年調整回來，至今3場先發都投得不錯。 美聯社

東山再起的故事從來都充滿激勵人心的效果，羅森索、波瑟羅及費里蘭的本季表現，絕對值得更高度的關注。

註：本文數據截至台灣時間8月12日賽前。

Rick Porcello 大都會 皇家

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