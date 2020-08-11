MLB／同一球路戲耍馬恰多2次 道奇大物再秀「魔球」

這不是複製貼上，而是道奇大物新人梅伊(Dustin May)相隔5天後，再次用相同球路戲耍教士強打馬恰多（Manny Machado）！

相隔5天後，道奇22歲「火球男」梅伊再次對教士先發，又是一場6局只失2分的優質先發，只是這回他沒等到隊友火力支援，以1：2吞下本季第一敗。不過他在首局又用99mph(約160公里)超誇張位移的二縫線速球，讓教士強打馬恰多揮空三振，連兩周用同一球路解決對手，又一次吸引美媒目光。

Dustin May vs. Manny Machado



8/4: 99.4 mph, 18.0" of horiz. break

8/10: 99.4 mph, 19.2" of horiz. break pic.twitter.com/0mP4Z7j1pF — David Adler (@_dadler) August 11, 2020

大聯盟官網記者艾達爾（David Alder）在推特上貼出比較影片，梅伊5天前用99mph二縫線速球三振馬恰多，水平位移達18英吋(約45.7公分)，當時被還網友稱為「魔球」，今天球速一樣快，但水平位移又增加到19.2英吋(約48.7公分)，而馬恰多也都是揮空吞K，若不是兩場球衣顏色不同，真的會讓人以為是相同影片。

可惜梅伊今天讓人驚豔的投球表現未能換來勝利，道奇全場打線遭到封鎖，教士在第六局靠著荷斯莫(Eric Hosmer)打回超前分，5名後援則力守城池，最終以2：1獲勝。