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MLB／同一球路戲耍馬恰多2次 道奇大物再秀「魔球」

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇大物新人梅伊相隔5天再次先發，仍用同一球路戲耍馬恰多。 美聯社
道奇大物新人梅伊相隔5天再次先發，仍用同一球路戲耍馬恰多。 美聯社

這不是複製貼上，而是道奇大物新人梅伊(Dustin May)相隔5天後，再次用相同球路戲耍教士強打馬恰多（Manny Machado）！

相隔5天後，道奇22歲「火球男」梅伊再次對教士先發，又是一場6局只失2分的優質先發，只是這回他沒等到隊友火力支援，以1：2吞下本季第一敗。不過他在首局又用99mph(約160公里)超誇張位移的二縫線速球，讓教士強打馬恰多揮空三振，連兩周用同一球路解決對手，又一次吸引美媒目光。

大聯盟官網記者艾達爾（David Alder）在推特上貼出比較影片，梅伊5天前用99mph二縫線速球三振馬恰多，水平位移達18英吋(約45.7公分)，當時被還網友稱為「魔球」，今天球速一樣快，但水平位移又增加到19.2英吋(約48.7公分)，而馬恰多也都是揮空吞K，若不是兩場球衣顏色不同，真的會讓人以為是相同影片。

可惜梅伊今天讓人驚豔的投球表現未能換來勝利，道奇全場打線遭到封鎖，教士在第六局靠著荷斯莫(Eric Hosmer)打回超前分，5名後援則力守城池，最終以2：1獲勝。

梅伊

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