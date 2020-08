MLB／同一球路戲耍馬恰多2次 道奇大物再秀「魔球」

這不是複製貼上,而是道奇大物新人梅伊(Dustin May)相隔5天後,再次用相同球路戲耍教士強打馬恰多(Manny Machado)!

相隔5天後,道奇22歲「火球男」梅伊再次對教士先發,又是一場6局只失2分的優質先發,只是這回他沒等到隊友火力支援,以1:2吞下本季第一敗。不過他在首局又用99mph(約160公里)超誇張位移的二縫線速球,讓教士強打馬恰多揮空三振,連兩周用同一球路解決對手,又一次吸引美媒目光。

Dustin May vs. Manny Machado



8/4: 99.4 mph, 18.0" of horiz. break

8/10: 99.4 mph, 19.2" of horiz. break pic.twitter.com/0mP4Z7j1pF