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MLB／史卓曼退出今年賽季 成大都會第二人

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會強投史卓曼成為大都會繼「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）後，大都會退賽第二人。 路透社
大都會強投史卓曼成為大都會繼「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）後，大都會退賽第二人。 路透社

大都會原定本周迎回強投史卓曼（Marcus Stroman），為輪值注入強心針，然而因大聯盟接連爆發群聚感染，多方考量後史卓曼還是決定退出2020縮水球季，成為大都會繼「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）後，大都會退賽第二人。

史卓曼在夏訓時受傷，因此沒趕上開季，上周才進行第二場模擬賽，投了85球狀況良好，但最周仍選擇退賽。他表示疫情仍未見減緩，甚至爆發球隊群聚感染，是他做出這決定主因。

「很顯然我們都看到紅雀與馬林魚爆發群聚感染，各城市染疫曲線居高不下，市民也不願嚴格遵守防疫準則，而我們即將作客邁阿密對戰馬林魚隊，我並不想讓自己處在危險中」。史卓曼接受視訊訪問時這麼說。

史卓曼更進一步表示，近期每天都與家人討論該怎麼做，考量親人免疫系統較差，即使退賽很艱難，還是必須做出對家人最好的決定。

大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）儘管訝異，仍支持子弟兵的決定，「他希望能在安全環境下打球，和球隊一起並肩作戰，然而面對疫情還是選擇退賽，很多球員都選擇這麼做，因此到頭來我們還是必須支持他。」

史卓曼退賽後，等同放棄縮水賽季調降的320萬美元薪資，而他球季後也將成為自由球員，若未和家鄉球隊大都會續約，他很有可能已投完身穿大都會球衣的最後一場比賽。

儘管合約年無法沒成績勢必影響身價，但史卓曼仍很有信心，相信自己會是市場上最棒的先發投手之一，就看未來如何發展。

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