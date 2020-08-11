MLB／大谷敲日本選手第600轟 44轟追平井口資仁

洛杉磯天使日籍棒球好手大谷翔平在今天出戰奧克蘭運動家的比賽中，於第六局敲出個人本季第四轟，而根據日本媒體統計，這一支全壘打也是日本選手在大聯盟的第600轟，其中大谷翔平一人已累積44轟追平井口資仁，排名日本選手史上第四位。

儘管本賽季已無緣再以二刀流身份登場，但大谷翔平近幾場比賽以指定打擊身份登場仍有所貢獻，包括在出戰水手的比賽中轟出個人本季第三支全壘打，而今天出戰運動家的比賽中、他再度於六局下敲出兩分砲，助天使追成9：9平手，單場4打數2安打2打點，第八局天使再靠著楚奧特單場雙響的超前轟，最終以10：9險勝運動家，也中斷運動家9連勝。

而這一轟不僅是大谷翔平個人在大聯盟的第44轟，也是日本選手在大聯盟的第600轟，日本選手在大聯盟史上的首支全壘打是由野茂英雄在1998年4月28日所擊出，在那之後的22年來共由17名球員接力完成600轟里程碑。

其中日本選手在大聯盟擊出最多全壘打的則為「酷斯拉」松井秀喜的175轟，再來則是鈴木一朗的117轟、城島健司48轟，而大谷翔平則是在今天開轟後以44轟和井口資仁並列第4名，福留孝介、青木宣親、松井稼頭央和新庄剛志生涯在大聯盟也都累積20支以上的全壘打。

如果再加上日本出生的選手，包括美日混血沖繩出生的羅伯茲（Dave Roberts）、橫須賀出生的麥克唐諾（Keith McDonald）在內，目前已累積626支全壘打。

大聯盟日本打者全壘打里程碑締造者（美國時間）

第1發全壘打 野茂英雄 1998年4月28日

第50發全壘打 松井秀喜 2003年6月13日

第100發全壘打 松井秀喜 2004年7月7日

第200發全壘打 松井秀喜 2006年5月7日

第300發全壘打 松井秀喜 2007年8月8日

第400發全壘打 城島健司 2009年8月10日

第500發全壘打 鈴木一朗 2012年6月2日

第600發全壘打 大谷翔平 2020年8月10日