MLB／今日戰績表 大谷第四轟出爐寫日籍球員里程碑

大谷翔平昨天再度吞下4支0的苦果。不但連續兩天4支0、總計被三振5次，而且已經連10個打數沒有安打，OPS掉到只有.570。當然，區區9場比賽、40個打席只不過是個小樣本。去年大谷五月傷癒復出，打完前

2020-08-10 07:00