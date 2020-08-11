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MLB／今日戰績表 大谷第四轟出爐寫日籍球員里程碑

聯合新聞網 / 整理
大谷對運動家之戰敲出本季第4發全壘打，也是日籍球員在大聯盟的第600轟。 法新社
大谷對運動家之戰敲出本季第4發全壘打，也是日籍球員在大聯盟的第600轟。 法新社

MLB今日戰績表

勇士 8:13 費城人

白襪 1:5 老虎

國民 16:4 大都會

光芒 8:7 紅襪

雙城 4:2 釀酒人

響尾蛇 12:8 洛磯

巨人 4:6 太空人

水手 10:2 遊騎兵

運動家 9:10 天使

教士 2:1 道奇

(疫情取消比賽不列入)

MLB明日賽程

06:37 馬林魚 vs. 藍鳥

06:40 皇家 vs. 紅人

07:05 勇士 vs. 洋基 (FOX體育1、3台，民視)

07:05 金鶯 vs. 費城人

07:10 小熊 vs. 印地安人

07:10 白襪 vs. 老虎

07:10 國民 vs. 大都會

07:30 光芒 vs. 紅襪

08:10 雙城 vs. 釀酒人

08:40 響尾蛇 vs. 洛磯

09:05 水手 vs. 遊騎兵

09:10 巨人 vs. 太空人

09:40 運動家 vs. 天使 (FOX體育3台)

09:40 教士 vs. 道奇

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人

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