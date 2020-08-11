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MLB／今日戰績表 大谷第四轟出爐寫日籍球員里程碑
MLB今日戰績表
勇士 8:13 費城人
白襪 1:5 老虎
國民 16:4 大都會
光芒 8:7 紅襪
雙城 4:2 釀酒人
響尾蛇 12:8 洛磯
巨人 4:6 太空人
水手 10:2 遊騎兵
運動家 9:10 天使
教士 2:1 道奇
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
06:37 馬林魚 vs. 藍鳥
06:40 皇家 vs. 紅人
07:05 勇士 vs. 洋基 (FOX體育1、3台，民視)
07:05 金鶯 vs. 費城人
07:10 小熊 vs. 印地安人
07:10 白襪 vs. 老虎
07:10 國民 vs. 大都會
07:30 光芒 vs. 紅襪
08:10 雙城 vs. 釀酒人
08:40 響尾蛇 vs. 洛磯
09:05 水手 vs. 遊騎兵
09:10 巨人 vs. 太空人
09:40 運動家 vs. 天使 (FOX體育3台)
09:40 教士 vs. 道奇
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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