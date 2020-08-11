MLB／傳季後賽將改至泡泡賽區 紐約、洛杉磯為首選

MLB縮水賽季例行賽目前正如火如荼進行中，而今天傳出聯盟已經針對季後賽做準備，目前不排除採取「泡泡賽區」的方式進行，不過參考的對象將不會是像NBA的集中單一賽區，而是類似於NHL的多賽區制，這也讓紐約、芝加哥和南加州都可能成為選項。

大聯盟本季受到新冠肺炎疫情影響，例行賽改打60場，目前賽程安排在美國時間9月27日前結束，並將於9月29日展開季後賽，不過在近來聯盟仍連續爆發團隊確診疫情的情況下，季後賽是否可能改至單一賽區舉行，也引發球迷的高度關注。

而今天ESPN也指出，聯盟目前也傾向在季後賽採取「泡泡賽區」來便於管制，不過在聯盟至少需要三個比賽場地來進行賽事的情況下，包括南加州、芝加哥和紐約就可能成為首選，如果以天氣考量作為考量的話，洛杉磯將會是最佳選擇。

聯盟官員指出，泡泡賽區將可以幫助大聯盟與新冠肺炎病毒的爆發產生隔離效果，尤其在聯盟復賽後已經有馬林魚隊和紅雀隊的集體確診狀況，且感染原因都是未能遵照聯盟的防疫規定，在NBA與NHL的泡泡賽區被認為已經展現成效，且並沒有新增確診案例的情況下，大聯盟對於季後賽改採泡泡賽區制有相當高的興趣。

事實上四月份時聯盟就曾提出整個賽季都將採取泡泡賽區制的提案，不過當時在諸多考量下宣告破滅，但在馬林魚與紅雀爆發確診潮後，讓聯盟對於泡泡賽區有更篤定的想法，不過截至目前為止聯盟仍未對於比賽地點或是進一步賽程做出決定。