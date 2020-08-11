快訊

阿查爾訪台對陸構成威脅？龐培歐批：代表中共有多脆弱

香港紙貴！反國安法《蘋果》爆賣763% 第二波恐懼將至？

MLB／傳季後賽將改至泡泡賽區 紐約、洛杉磯為首選

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大聯盟已經針對季後賽做準備，目前不排除採取「泡泡賽區」的方式進行。 路透社
大聯盟已經針對季後賽做準備，目前不排除採取「泡泡賽區」的方式進行。 路透社

MLB縮水賽季例行賽目前正如火如荼進行中，而今天傳出聯盟已經針對季後賽做準備，目前不排除採取「泡泡賽區」的方式進行，不過參考的對象將不會是像NBA的集中單一賽區，而是類似於NHL的多賽區制，這也讓紐約、芝加哥和南加州都可能成為選項。

大聯盟本季受到新冠肺炎疫情影響，例行賽改打60場，目前賽程安排在美國時間9月27日前結束，並將於9月29日展開季後賽，不過在近來聯盟仍連續爆發團隊確診疫情的情況下，季後賽是否可能改至單一賽區舉行，也引發球迷的高度關注。

而今天ESPN也指出，聯盟目前也傾向在季後賽採取「泡泡賽區」來便於管制，不過在聯盟至少需要三個比賽場地來進行賽事的情況下，包括南加州、芝加哥和紐約就可能成為首選，如果以天氣考量作為考量的話，洛杉磯將會是最佳選擇。

聯盟官員指出，泡泡賽區將可以幫助大聯盟與新冠肺炎病毒的爆發產生隔離效果，尤其在聯盟復賽後已經有馬林魚隊和紅雀隊的集體確診狀況，且感染原因都是未能遵照聯盟的防疫規定，在NBA與NHL的泡泡賽區被認為已經展現成效，且並沒有新增確診案例的情況下，大聯盟對於季後賽改採泡泡賽區制有相當高的興趣。

事實上四月份時聯盟就曾提出整個賽季都將採取泡泡賽區制的提案，不過當時在諸多考量下宣告破滅，但在馬林魚與紅雀爆發確診潮後，讓聯盟對於泡泡賽區有更篤定的想法，不過截至目前為止聯盟仍未對於比賽地點或是進一步賽程做出決定。

大聯盟 馬林魚 紅雀

延伸閱讀

MLB／縮水季年薪創25年新低 國民薛則仍賺進5.2億

MLB／遭對手辱罵母親 運動家外野手解釋暴走原因

MLB／教練帶頭挑釁 太空人又鬧出全武行

避免iPhone用戶脫口罩解鎖 紐約運輸局向蘋果求援

相關新聞

MLB／遭對手辱罵母親 運動家外野手解釋暴走原因

奧克蘭運動家與休士頓太空人隊在昨天的比賽中上演全武行，其中被認為引發事端的運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laurea...

MLB／傳季後賽將改至泡泡賽區 紐約、洛杉磯為首選

MLB縮水賽季例行賽目前正如火如荼進行中，而今天傳出聯盟已經針對季後賽做準備，目前不排除採取「泡泡賽區」的方式進行，不過...

MLB／縮水季年薪創25年新低 國民薛則仍賺進5.2億

大聯盟本賽季受到新冠肺炎疫情影響僅進行60場的縮水賽季，在出賽數減少的情況下球員也面臨等比例的減薪，根據美聯社今天報導，...

MLB／教練帶頭挑釁 太空人又鬧出全武行

鬧出史上最大作弊的太空人隊，今年比賽的關鍵字，少不了「觸身球」、「板凳清空」、「全武行」。

MLB／慘了…天使新秀把球托出場外 失誤賠上四個壘包

把球托出全壘打牆外的畫面，今天在大聯盟上演，天使隊新秀外野手歐戴爾（Jo Adell）未能確實接住球，反倒將球「頂」出全...

MLB／痛痛人 史丹頓左大腿拉傷進傷兵名單

去年因傷只打18場，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年能打幾場，球團也要打上大大的問號，他因...

MLB／印地安人投手違規外出 球隊強制送回家隔離

印地安人隊今天將投手普里塞克（Zach Plesac）送回家，進行72小時隔離，原因是他在客場之旅自行離開飯店，與朋友外...

MLB／林子偉先發2打數沒安打 紅襪再見轟打飛藍鳥

紅襪今天出戰藍鳥，台將林子偉擔任先發第九棒、二壘手，第九局移防中外野，首打席觸擊造成投手失誤，也是林子偉今天的唯一上壘，...

MLB／挨2觸身球還被激 運動家與太空人板凳清空

今年有太空人的比賽，衝突真的會很多，今天太空人以2：7不敵運動家之戰，再度出現板凳清空的畫面，但這回挨砸的人是運動家勞瑞...

二刀流噱頭多過實用 大谷小心竹籃打水兩頭空

大谷翔平昨天再度吞下4支0的苦果。不但連續兩天4支0、總計被三振5次，而且已經連10個打數沒有安打，OPS掉到只有.570。當然，區區9場比賽、40個打席只不過是個小樣本。去年大谷五月傷癒復出，打完前

用對待犯人方式來防疫 MLB堅持開打只為這原因

美國總統川普(Donald Trump)以一句：「讓美國再次偉大」("Make America Great Again" )把他送進了美國白宮，登上地表最具權力統治者寶座。這句話所代表著意義就是讓美國

白襪新世代四核心 芝城四少組超強打線

連續七年勝率都不到五成的芝加哥白襪隊，在今年的短球季，季後賽名單又擴充到16隊的情況下，很有機會打進十二年來首次的季後賽，這都要感謝他們在重整時期，培養出來的四位年輕野手，組成的新生代四核心。

熱門新聞

拓荒者強勢逆襲 創造歷史近在咫尺

日職／陽岱鋼下放二軍 一軍台將暫剩宋家豪一人

NBA／瑞迪克飆分難救鵜鶘 中斷連13年進季後賽紀錄

青棒決勝超前部署！四大王者高一生力軍比一比

NBA／庫茲瑪轟進致勝三分球 湖人驚險擊退金塊

NBA／剛退聯盟龍頭 獨行俠雙星將缺陣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。