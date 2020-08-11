MLB／縮水季年薪創25年新低 國民薛則仍賺進5.2億

大聯盟本賽季受到新冠肺炎疫情影響僅進行60場的縮水賽季，在出賽數減少的情況下球員也面臨等比例的減薪，根據美聯社今天報導，今年大聯盟平均薪資創下近25年來新低，其中華盛頓國民投手薛則（Max Scherzer）靠著簽約金的保護，以賺進1780萬美元（約台幣5億2376萬元）排名聯盟之冠。

根據大聯盟與球員工會在今年三月達成的協議，在今年復賽僅打60場的情況下，球員獲得的年薪將僅剩下百分之37，在開幕日各隊都保有30人擴大名單下，當時本季球員平均年薪為129萬5942美元，創下自1996年的117萬6967美元以來的新低，與上賽季的平均437萬5486萬美元相比差了超過300萬美元。

至於本賽季賺進最多的球員將是國民投手薛則，他在巨額簽約獎金保護之下，本賽季將有1780萬美元的收入，不過這也是自從2000年的道奇投手布朗（Kevin Brown）以1570萬美元排名聯盟最高收入球員以來最低的金額。

薛則在2015年與國民簽下7年2.1億美元的合約，其中5000萬美元為不受出賽數影響的簽約獎金，而本賽季他原本薪資為3500萬美元，也被減至1296萬美元，如果依照大聯盟在五月時提議的愈高薪球員扣薪愈多的非等比例原則，薛則的薪水將一口氣減少到485萬美元，不過這樣的提案最終遭到球員工會推翻。

即使不受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟近年來的薪資成長確實有趨於平緩的狀況，以今年各隊25人名單並領全額薪資來做計算，聯盟本賽季的平均薪資為452萬10美元，與2016年的438萬1980美元相比僅增加百分之3.1。