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MLB／遭對手辱罵母親 運動家外野手解釋暴走原因

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）透露自己暴走並隻身衝向太空人休息區的主因。 美聯社
運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）透露自己暴走並隻身衝向太空人休息區的主因。 美聯社

奧克蘭運動家與休士頓太空人隊在昨天的比賽中上演全武行，其中被認為引發事端的運動家外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）在今天透露了自己暴走並隻身衝向對手休息區的主因，是因為遭到太空人打擊教練辛特隆（Alex Cintron）辱罵母親。

運動家勞瑞亞諾在昨天與太空人之戰兩度遭到觸身球問候，在第七局因觸身球上壘後，他也與太空人休息區爆發言語衝突，甚至隻身衝向敵營，引發雙方板凳淨空的狀況，最終勞瑞亞諾也遭到驅逐出場。

儘管衝突過後運動家和勞瑞亞諾飽受各界批評，不過勞瑞亞諾在今天受訪時指出，自己會暴走完全是受到太空人打擊教練辛特隆的挑釁，甚至辛特隆還用西班牙語辱罵他的母親，讓勞瑞亞諾不堪受辱而上前理論。

對於自己的母親遭到問候，勞瑞亞諾指出自己打球的動力正是來自他的雙親，「我每天醒來都是帶著他們給我的動力，他們為我犧牲生活、做出艱難決定，讓孩子獨自前往美國追夢。我離開家人已經10年，這是一件很艱難的事情，每次與他們相處的時刻當讓我享受到天倫之樂，所以當有人談到我的母親時，這真的讓我坐不住，我瞬間就被點燃怒火。」

在2014年選秀會上被太空人選進，並在之後轉戰運動家的勞瑞亞諾強調，即使這個系列賽自己已經被太空人投手砸中三次，但他並不認為對手是故意的，甚至還自認與太空人球員有不錯的情誼。

不過對於勞瑞亞諾的指控，辛特隆在今天拒絕談論兩人間的對話，而根據ESPN報導，在聯盟防疫規範嚴禁各隊於場上爆發肢體衝突的情況下，不僅勞瑞亞諾將面臨禁賽處分，辛特隆更可能因為教練身份卻出言挑釁而面對更長時間的禁賽。

運動家 選秀

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