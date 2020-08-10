MLB／慘了…天使新秀把球托出場外 失誤賠上四個壘包

把球托出全壘打牆外的畫面，今天在大聯盟上演，天使隊新秀外野手歐戴爾（Jo Adell）未能確實接住球，反倒將球「頂」出全壘打牆外，紀錄組起初將遊騎兵隊索拉克（Nick Solak）這球記為全壘打，隨後改判為歐戴爾的失誤，形成一次罕見賠上四個壘包的失誤。

天使今天以3：7不敵遊騎兵，回到「單刀」作戰的大谷翔平3打數敲出2安打，另靠1次保送上壘，打擊率1成71。

尷尬畫面出現在第五局，索拉克一棒打向右外野，距離全壘打牆還有一小段距離，歐戴爾看似已經掌握這記飛球，但小白球打到手套後彈出牆外，讓索拉克繞完四個壘包，歐戴爾只能抱頭懊惱。

紀錄員邦普（Larry Bump）起初記為索拉克的陽春砲，但在諮詢後改為歐戴爾的失誤，理由是這球在正常狀況下明顯不會過牆。

但遊騎兵提出上訴，希望為索拉克多爭取一發全壘打，索拉克表示，「是的，我認為我值得一支全壘打，如果我是紀錄組，我傾向給選手更多安打，但這是我的個人意見啦！」