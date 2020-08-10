快訊

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／慘了…天使新秀把球托出場外 失誤賠上四個壘包

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使新秀歐戴爾把球托出場外。美聯社
天使新秀歐戴爾把球托出場外。美聯社

把球托出全壘打牆外的畫面，今天在大聯盟上演，天使隊新秀外野手歐戴爾（Jo Adell）未能確實接住球，反倒將球「頂」出全壘打牆外，紀錄組起初將遊騎兵隊索拉克（Nick Solak）這球記為全壘打，隨後改判為歐戴爾的失誤，形成一次罕見賠上四個壘包的失誤。

天使今天以3：7不敵遊騎兵，回到「單刀」作戰的大谷翔平3打數敲出2安打，另靠1次保送上壘，打擊率1成71。

尷尬畫面出現在第五局，索拉克一棒打向右外野，距離全壘打牆還有一小段距離，歐戴爾看似已經掌握這記飛球，但小白球打到手套後彈出牆外，讓索拉克繞完四個壘包，歐戴爾只能抱頭懊惱。

紀錄員邦普（Larry Bump）起初記為索拉克的陽春砲，但在諮詢後改為歐戴爾的失誤，理由是這球在正常狀況下明顯不會過牆。

但遊騎兵提出上訴，希望為索拉克多爭取一發全壘打，索拉克表示，「是的，我認為我值得一支全壘打，如果我是紀錄組，我傾向給選手更多安打，但這是我的個人意見啦！」

遊騎兵

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 對太空人板凳清空運動家仍9連勝

宅經濟助攻 IC設計旺

晶電、隆達 通過換股案

雲端伺服器廠 營運帶勁

相關新聞

MLB／挨2觸身球還被激 運動家與太空人板凳清空

今年有太空人的比賽，衝突真的會很多，今天太空人以2：7不敵運動家之戰，再度出現板凳清空的畫面，但這回挨砸的人是運動家勞瑞...

MLB／林子偉先發2打數沒安打 紅襪再見轟打飛藍鳥

紅襪今天出戰藍鳥，台將林子偉擔任先發第九棒、二壘手，第九局移防中外野，首打席觸擊造成投手失誤，也是林子偉今天的唯一上壘，...

二刀流噱頭多過實用 大谷小心竹籃打水兩頭空

大谷翔平昨天再度吞下4支0的苦果。不但連續兩天4支0、總計被三振5次，而且已經連10個打數沒有安打，OPS掉到只有.570。當然，區區9場比賽、40個打席只不過是個小樣本。去年大谷五月傷癒復出，打完前

MLB／痛痛人 史丹頓左大腿拉傷進傷兵名單

去年因傷只打18場，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年能打幾場，球團也要打上大大的問號，他因...

MLB／今日戰績表 對太空人板凳清空運動家仍9連勝

MLB今日戰績表 金鶯 (取消) 國民 勇士 5:2(7局) 費城人 勇士 8:0(7局) 費城人 馬林魚 2:4 大都會 洋基 3:4 光芒 藍鳥 3:5 紅襪 老虎 2:1 海盜

MLB／慘了…天使新秀把球托出場外 失誤賠上四個壘包

把球托出全壘打牆外的畫面，今天在大聯盟上演，天使隊新秀外野手歐戴爾（Jo Adell）未能確實接住球，反倒將球「頂」出全...

MLB／印地安人投手違規外出 球隊強制送回家隔離

印地安人隊今天將投手普里塞克（Zach Plesac）送回家，進行72小時隔離，原因是他在客場之旅自行離開飯店，與朋友外...

MLB／今日戰績表 運動家再勝太空人拉出8連勝

MLB今日戰績表 洋基 8:4(7局) 光芒 洋基 3:5 (7局) 光芒(雙重戰) 印地安人 7:1 白襪 老虎 11:5 海盜 太空人 1:3 運動家 勇士 0:5 費城人 金鶯 0

MLB／超猛！開賽無人出局敲4轟 老虎隊創隊史紀錄

老虎隊今天開賽在無人出局前就轟出4發全壘打，創下隊史120年來第一次的紀錄，事後證明他們也很需要這些分數，老虎最終以11...

MLB／洋基雙重賽第二戰輸球 史丹頓還受傷

洋基隊今天在雙重賽第二戰賠了夫人又折兵，不僅以5：3輸給光芒隊，主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）還因此出...

MLB／柯爾飆10K 未投滿五局很罕見

柯爾（Gerrit Cole）飆出10次三振，加上福特（Mike Ford）、史丹頓（Giancarlo Stanton...

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

美職遊騎兵隊今天宣布，將台灣投手黃暐傑釋出，黃暐傑在今年縮水球季中雖未進入開季大聯盟名單，不過仍在球隊的60人名單，在替...

熱門新聞

NBA／節目主動提杜蘭特 格林：他是史上最佳得分好手

NBA／本季無緣出賽 卡珍斯：我想念籃球

NBA／冰冷投籃手感持續探底 戴維斯：這場敗仗算我的

MLB／挨2觸身球還被激 運動家與太空人板凳清空

NBA／唐西奇大三元助陣 獨行俠延長賽力壓公鹿

二刀流噱頭多過實用 大谷小心竹籃打水兩頭空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。