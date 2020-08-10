MLB／痛痛人 史丹頓左大腿拉傷進傷兵名單

去年因傷只打18場，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年能打幾場，球團也要打上大大的問號，他因左大腿拉傷，被放進傷兵名單，歸隊沒有時間表。

史丹頓昨天出戰光芒，在跑向二壘時已感覺大腿緊繃，雖然繼續留在場上，但隨後確認為大腿拉傷，史丹頓必須暫離戰線。

總教練布恩（Aaron Boone）指出，「他在上二壘時就感覺到不對勁，回到休息室後就通知找人來，他做了一些伸展想確認身體狀況。」

史丹頓才剛在春訓掛傷，如今又將缺席戰場，布恩表示，「我為他感覺受傷，我知道他為了能在這裡出賽所做的努力，他想讓比賽表現為自己說話，希望這次傷勢不會讓他失落太久。」

賈吉（Aaron Judge）表示，「這狀況很艱難，他是能打出MVP數據的選手，可以把球送得老遠，可以在關鍵時刻挺身而出的那種球員，不管他將缺陣多久，這都會是一大損失。」但他也表示，洋基陣中才華洋溢，「我們會想念史丹頓，但我知道有很多人都在等待機會。」