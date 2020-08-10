MLB／印地安人投手違規外出 球隊強制送回家隔離

印地安人隊今天將投手普里塞克（Zach Plesac）送回家，進行72小時隔離，原因是他在客場之旅自行離開飯店，與朋友外出，球隊為了避免出現防疫破口，決定先讓他離隊。

今年球季在疫情中開打，確診案例頻傳，馬林魚與紅雀隊都爆群聚感染，也讓大聯盟決定升級防疫規範，但還是有球員學不乖，今天就傳出有球員違規。

大聯盟新增的規範中，其中一條為「任何球員或職員若有外出需求，都須告知管理，管理將決定他們的外出計畫是否合乎規範。」

普里塞克昨天才在客場對白襪先發，演出6局無失分、7K好投，馬上傳出因違反規定，遭球團送回克里夫蘭，進行72小時隔離，且進行每日檢測，避免他留在隊上增加隊友染疫危機。