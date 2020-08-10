MLB／林子偉先發2打數沒安打 紅襪再見轟打飛藍鳥

紅襪今天出戰藍鳥，台將林子偉擔任先發第九棒、二壘手，第九局移防中外野，首打席觸擊造成投手失誤，也是林子偉今天的唯一上壘，接下來兩打數沒有安打，打擊率下滑1成82。

紅襪與藍鳥今天進行三連戰最終戰，前八局打完處於3：3平手，九局下才分出勝負，莫蘭（Mitch Moreland）敲出再見兩分砲，幫助紅襪以5：3擊敗藍鳥。

林子偉排進先發打線，第一打席在一壘有人時短打，點向投手，林子偉一路狂奔上壘，最初判決為出局，紅襪挑戰後翻盤，取得無人出局、一二壘有人的得點圈機會，最終也在這局攻下1分。

林子偉第五局敲出右外野飛球出局，第八局纏鬥7球吞下三振，今天以2打數沒有安打作收。

林子偉在九局上移防中外野，有一球生意上門，紅襪也隨後在九局下等到再見一擊，莫蘭敲出再見兩分砲，這也是他單場第二轟、包辦3分打點。