MLB／挨2觸身球還被激 運動家與太空人板凳清空

今年有太空人的比賽，衝突真的會很多，今天太空人以2：7不敵運動家之戰，再度出現板凳清空的畫面，但這回挨砸的人是運動家勞瑞亞諾（Ramón Laureano）。

勞瑞亞諾先在第五局挨了貝利（Brandon Bailey）的觸身球，第七局換成卡斯特蘭諾斯（Humberto Castellanos）砸人，勞瑞亞諾兩次皮肉遭殃很不爽，上壘後朝太空人板凳席嗆聲，太空人一名教練朝他揮手，示意「有種就來」，而勞瑞亞諾被激後也不忍了，隻身衝向太空人陣營。

WE STAN RAMON LAUREANO pic.twitter.com/yetRXFu0Ql — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) August 9, 2020

勞瑞亞諾很快就被多名太空人球員撂倒倒地，但兩隊板凳已經清空，球員在現場推擠成一團，最終勞瑞亞諾與運動家捕手艾倫（Austin Allen）遭驅逐出場，太空人球員與教練全數沒事。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）很不滿，「如果不是有人激他，他也不會衝過去，那個人應該被禁賽。」先發投手盧薩多（Jesus Luzardo）也說，「我只知道有位教練慫恿他過去，身為教練不該做這種事。」

梅爾文表示，「要挨觸身球不是那麼容易的事，但我們在這波系列賽，已經挨了五球了吧！我們很正直打球，沒有針對任何人，我不是說他們針對誰，但被砸五次真的吞不下去。」

太空人總教練貝克（Dusty Baker）不認蓄意砸人，「砸他的兩位投手，都沒有太多大聯盟經驗，卡斯特蘭諾斯不是故意的。」

BENCHES HAVE CLEARED AT THE ASTROS GAME pic.twitter.com/6P7vGfJAP2 — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) August 9, 2020

去年還效力運動家的加諾（Dustin Garneau），如今已身披太空人球衣，這回在衝突中，也是撂倒勞瑞亞諾的其中一人，他對此解釋，「他衝向我們板凳區，我不知道除此之外還能做什麼？」