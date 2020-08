MLB／挨2觸身球還被激 運動家與太空人板凳清空

今年有太空人的比賽,衝突真的會很多,今天太空人以2:7不敵運動家之戰,再度出現板凳清空的畫面,但這回挨砸的人是運動家勞瑞亞諾(Ramón Laureano)。

勞瑞亞諾先在第五局挨了貝利(Brandon Bailey)的觸身球,第七局換成卡斯特蘭諾斯(Humberto Castellanos)砸人,勞瑞亞諾兩次皮肉遭殃很不爽,上壘後朝太空人板凳席嗆聲,太空人一名教練朝他揮手,示意「有種就來」,而勞瑞亞諾被激後也不忍了,隻身衝向太空人陣營。

WE STAN RAMON LAUREANO pic.twitter.com/yetRXFu0Ql

勞瑞亞諾很快就被多名太空人球員撂倒倒地,但兩隊板凳已經清空,球員在現場推擠成一團,最終勞瑞亞諾與運動家捕手艾倫(Austin Allen)遭驅逐出場,太空人球員與教練全數沒事。

運動家總教練梅爾文(Bob Melvin)很不滿,「如果不是有人激他,他也不會衝過去,那個人應該被禁賽。」先發投手盧薩多(Jesus Luzardo)也說,「我只知道有位教練慫恿他過去,身為教練不該做這種事。」

梅爾文表示,「要挨觸身球不是那麼容易的事,但我們在這波系列賽,已經挨了五球了吧!我們很正直打球,沒有針對任何人,我不是說他們針對誰,但被砸五次真的吞不下去。」

太空人總教練貝克(Dusty Baker)不認蓄意砸人,「砸他的兩位投手,都沒有太多大聯盟經驗,卡斯特蘭諾斯不是故意的。」

BENCHES HAVE CLEARED AT THE ASTROS GAME pic.twitter.com/6P7vGfJAP2