MLB／林子偉暌違5戰再先發 紅襪再見轟氣走藍鳥

中央社 / 紐約9日專電
林子偉。 美聯社
林子偉。 美聯社

美國職棒大聯盟波士頓紅襪今天主場迎戰多倫多藍鳥林子偉先發鎮守二壘，2打數未敲安打。隊友莫蘭單場雙響砲，其中一轟是9局下打破僵局的再見全壘打，紅襪5比3氣走藍鳥。

林子偉連5戰未上陣後，本季第4度先發，擔任第9棒、鎮守二壘，並於9局上移防中外野，為本季首見。

3局下，兩隊1比1平手，紅襪第8棒打者布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）敲安後，林子偉犧牲觸擊，藍鳥先發投手舒梅克（Matt Shoemaker）第一時間漏接，林子偉靠飛快腳程上壘。

布萊德雷隨後趁舒梅克暴傳失誤得分，紅襪超前比數，但打線後繼乏力，未能將進占三壘的林子偉送回本壘。

林子偉5局下擊出右外野飛球，遭接殺出局。8局下，林子偉纏鬥7球後遭藍鳥後援投手海契（ThomasHatch）三振。

林子偉此役2打數繳白卷，本季打擊率從賽前的2成22降至1成82。

這場比賽兩隊你來我往，莫蘭（Mitch Moreland）2局下揮出陽春砲，紅襪先馳得點。藍鳥3局上還擊，畢吉歐（Cavan Biggio）回敬一發陽春砲，扳平比數。

藍鳥4局上靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）適時安打再添分數，2比2追平，6局上再靠畢歇特（BoBichette）陽春砲超前比數。紅襪不甘示弱，陷入低潮的德佛斯（Rafael Devers）6局下開轟，以陽春彈助紅襪追平。

戰局僵持到9局下，兩人出局後，柏格茨（XanderBogaerts）獲四壞保送，莫蘭隨後逮中海契一記紅中滑球，揮出飛越芬威球場「綠色怪物」的再見全壘打。莫蘭本季累積6轟，獨居隊上全壘打王。

紅襪靠這發再見全壘打，以2勝1敗拿下與藍鳥的系列戰，暫時擺脫美國聯盟東區墊底，接下來將在主場與同區的坦帕灣光芒隊進行4連戰。

林子偉 藍鳥

延伸閱讀

MLB／與林子偉續留大聯盟 張育成代打選保送

MLB／名單縮編至28人 林子偉、張育成留在大聯盟

MLB╱林子偉「硬碰」田中將大 沒占上風

MLB／田中將大本季初登板 林子偉先發4打數敲1安打

相關新聞

二刀流噱頭多過實用 大谷小心竹籃打水兩頭空

大谷翔平昨天再度吞下4支0的苦果。不但連續兩天4支0、總計被三振5次，而且已經連10個打數沒有安打，OPS掉到只有.570。當然，區區9場比賽、40個打席只不過是個小樣本。去年大谷五月傷癒復出，打完前

MLB／林子偉暌違5戰再先發 紅襪再見轟氣走藍鳥

美國職棒大聯盟波士頓紅襪今天主場迎戰多倫多藍鳥，林子偉先發鎮守二壘，2打數未敲安打。隊友莫蘭單場雙響砲，其中一轟是9局下...

MLB／今日戰績表 運動家再勝太空人拉出8連勝

MLB今日戰績表 洋基 8:4(7局) 光芒 洋基 3:5 (7局) 光芒(雙重戰) 印地安人 7:1 白襪 老虎 11:5 海盜 太空人 1:3 運動家 勇士 0:5 費城人 金鶯 0

MLB／超猛！開賽無人出局敲4轟 老虎隊創隊史紀錄

老虎隊今天開賽在無人出局前就轟出4發全壘打，創下隊史120年來第一次的紀錄，事後證明他們也很需要這些分數，老虎最終以11...

MLB／洋基雙重賽第二戰輸球 史丹頓還受傷

洋基隊今天在雙重賽第二戰賠了夫人又折兵，不僅以5：3輸給光芒隊，主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）還因此出...

MLB／柯爾飆10K 未投滿五局很罕見

柯爾（Gerrit Cole）飆出10次三振，加上福特（Mike Ford）、史丹頓（Giancarlo Stanton...

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

美職遊騎兵隊今天宣布，將台灣投手黃暐傑釋出，黃暐傑在今年縮水球季中雖未進入開季大聯盟名單，不過仍在球隊的60人名單，在替...

MLB／「Z魔神」討厭隊友？ 攻守交換直奔觀眾席

太空人投手葛蘭基（Zack Greinke）個性古怪，今日先發對遊騎兵，攻守交換後不是走回休息區，而是到觀眾席陪人形立牌看球，讓網友戲稱「他肯定很討厭隊友」。 大連盟本年度賽事因疫情關係不開放觀

MLB／佛度戈轉戰紅襪代表作 單場雙響還沒收全壘打

紅襪透過貝茲（Mookie Betts）交易案從道奇盤來的外野新秀佛度戈（Alex Verdugo），今天對藍鳥打出轉隊代表作，單場雙響，還上演一次全壘打沒收美技，讓他興奮到在場內大聲歡呼，聲音大到轉

MLB／史特拉斯堡排定本季首戰 10日先發對金鶯

國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）因右手不適缺席前陣子開季先發，今天傳出好消息，將會在美國時間週日對金鶯進行本季首次登板。 針對史特拉斯堡的傷勢，總教練馬丁尼茲（Dave

MLB／鮑爾6局狂飆12K輕鬆贏 歸功紅人砲火相助

紅人先發投手鮑爾（Trevor Bauer）今面對釀酒人，主投6局狂催12次三振只失一分，幫助紅人以8:3大分差擊敗釀酒人。 繼上場對老虎雙重賽第二戰繳7局僅挨2安好投，鮑爾今天對釀酒人再發威，

MLB／今日戰績表 百敗球隊金鶯完封衛冕軍寫紀錄

MLB今日戰績表 金鶯 11:0 國民 洋基 0:1 光芒 勇士 vs. 費城人(因雨延賽) 老虎 17:13 海盜 馬林魚 4:3 大都會 藍鳥 3:5 紅襪 (民視) 雙城 2:3

熱門新聞

NBA／喬治回敬揮手道別 引里拉德搬轉隊歷史嗆聲

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

NBA／賽季獎項決選名單出爐 安戴托昆波風光登雙榜

NBA／華倫關鍵時刻大演個人秀 詹皇歸隊擋不住湖人頹勢

NBA／節目主動提杜蘭特 格林：他是史上最佳得分好手

MLB／柯爾飆10K 未投滿五局很罕見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。