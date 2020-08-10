MLB／林子偉暌違5戰再先發 紅襪再見轟氣走藍鳥

美國職棒大聯盟波士頓紅襪今天主場迎戰多倫多藍鳥，林子偉先發鎮守二壘，2打數未敲安打。隊友莫蘭單場雙響砲，其中一轟是9局下打破僵局的再見全壘打，紅襪5比3氣走藍鳥。

林子偉連5戰未上陣後，本季第4度先發，擔任第9棒、鎮守二壘，並於9局上移防中外野，為本季首見。

3局下，兩隊1比1平手，紅襪第8棒打者布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）敲安後，林子偉犧牲觸擊，藍鳥先發投手舒梅克（Matt Shoemaker）第一時間漏接，林子偉靠飛快腳程上壘。

布萊德雷隨後趁舒梅克暴傳失誤得分，紅襪超前比數，但打線後繼乏力，未能將進占三壘的林子偉送回本壘。

林子偉5局下擊出右外野飛球，遭接殺出局。8局下，林子偉纏鬥7球後遭藍鳥後援投手海契（ThomasHatch）三振。

林子偉此役2打數繳白卷，本季打擊率從賽前的2成22降至1成82。

這場比賽兩隊你來我往，莫蘭（Mitch Moreland）2局下揮出陽春砲，紅襪先馳得點。藍鳥3局上還擊，畢吉歐（Cavan Biggio）回敬一發陽春砲，扳平比數。

藍鳥4局上靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）適時安打再添分數，2比2追平，6局上再靠畢歇特（BoBichette）陽春砲超前比數。紅襪不甘示弱，陷入低潮的德佛斯（Rafael Devers）6局下開轟，以陽春彈助紅襪追平。

戰局僵持到9局下，兩人出局後，柏格茨（XanderBogaerts）獲四壞保送，莫蘭隨後逮中海契一記紅中滑球，揮出飛越芬威球場「綠色怪物」的再見全壘打。莫蘭本季累積6轟，獨居隊上全壘打王。

紅襪靠這發再見全壘打，以2勝1敗拿下與藍鳥的系列戰，暫時擺脫美國聯盟東區墊底，接下來將在主場與同區的坦帕灣光芒隊進行4連戰。