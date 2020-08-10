二刀流噱頭多過實用 大谷小心竹籃打水兩頭空

大谷翔平昨天再度吞下4支0的苦果。不但連續兩天4支0、總計被三振5次，而且已經連10個打數沒有安打，OPS掉到只有.570。當然，區區9場比賽、40個打席只不過是個小樣本。去年大谷五月傷癒復出，打完前二十幾場比賽的OPS也曾一度低到只有.630，還曾在八月一場打到15局的延長賽中單場8打數無安打。即便如此，上一季大谷的打擊三圍仍高達.286/.343/.505。而且在此之前大谷才剛在四場比賽中轟出三發全壘打。加上從進階數據來看，他這一季的擊球初速（Exit Velocity）93英哩、結實擊球率（Barrel%）22.7%及擊中甜蜜點率（Sweet Spot%）40.9%都保有前兩年甚至更高的水準。如此看來，沒有理由認為大谷不能擺脫短暫的低潮，再次打出像前兩年OPS .925及.848的高水準。

真正令人感到遺憾的是大谷兩度登板荒腔走板的投球表現，以及隨之而來因前臂肌肉拉傷，至少須停止投球四到六週的壞消息。這一來等於確定追逐「二刀流」夢想的大谷將再一次「封刀」。即使大谷本人表達他會繼續以二刀流為目標，但從他進入職棒開始就一直存在，認為大谷應該盡早在投打兩條路中擇一專心發展的聲浪又再次高漲。不同的是，過去多認為能飆出160公里以上速球，曾在日本職棒拿下勝投王及防禦率王的大谷應該選的是投手一途。如今看到大谷大聯盟打擊成績（目前生涯OPS .868）甚至比在日本（5年的生涯OPS是.859）還要好，認為他應該棄投專心打擊的聲浪反而更高。

大谷翔平從熱身賽開始後的控球就一直是荒腔走板，球隊已下達關機令，本季不再讓他上投手丘。 美聯社

事實上從選擇加入天使開始，大谷的大聯盟二刀流之路就一直充滿著各種矛盾。首先由於天使隸屬美聯，跟大谷當年在日職太平洋聯盟的母隊日本火腿一樣，除了少數跨聯盟外的比賽都採DH制，等於完全阻絕了大谷在同一場比賽中既登板投球又上場打擊的可能性，難免給人「偽二刀流」的觀感。畢竟當年老前輩貝比魯斯（Babe Ruth）那年代可沒有DH制，他在完全棄投改守外野前可是真的連續三個球季都先發主投並上場打擊，即便在開始減少投球的1918年球季也還投了166.1局外加13勝，同時還拿下當季的全壘打王。

更重要的是，為了讓大谷實現二刀流，當他以打者之姿出賽時勢必要讓他佔DH的位置。如此一來不僅「投手能打擊」的強大優勢無法發揮，反之大谷還得打出夠好的成績，才足以彌補他無法上場守備的缺陷。雖說大谷當年在日本火腿時期也曾短暫守過外野，但畢竟已是六年前的往事，如果要再重拾外野手套勢必還得重新加強訓練。幸虧大谷的打擊表現也確實沒有「漏氣」，他前兩季的成績都遠在美聯DH平均水準之上，否則質疑他如此實踐二刀流的聲音勢必還會更大。

但無論如何，由於大谷卡了指定打者的位置，每當他先發之時，隊上的「待退弟兄」普荷斯（Albert Pujols）就不得不「拼老命」去守一壘。讓打擊已大幅衰退的普荷斯上場本身就是一種傷害——前三季他的進攻「戰爭指數」（WAR）分別是-1.7、0.2及0.4，放他上場守備更完全是場災難——普荷斯前兩季擔任先發一壘168場的守備進階數據UZR是-2.6，全聯盟守備表現比他差還能先發一壘這麼多場的也就只有白襪的阿布瑞尤（Jose Abreu）跟海盜的貝爾（Josh Bell），但這兩人的打擊火力豈是現今的普荷斯可比。

大谷翔平本季不再上場投球，老將普荷斯(右)總算可以鬆了一口氣，不用再拖著老骨頭去守一壘。 美聯社

尤其尷尬的是，即便大谷真能守外野，偏偏天使外野早已人滿為患。楚奧特（Mike Trout）自不在話下，左外野手厄普頓（Justin Upton）雖然上了年紀又因傷表現不佳，未來也還有兩年5100萬美金的天價合約要走完。去年才被天使撿來的右外野手古德溫（Brian Goodwin）表現不俗，而且後面還有未來之星歐戴爾（Jo Adell）已準備好接替他的位置。

然而如果大谷真要在投打中擇一走下去，現階段看來打者仍是最佳選項。原因無他，關鍵在於他那年紀輕輕卻已傷痕累累的身體。尤其他的手臂還能承受多少投球帶來的負荷及消耗顯然已經是個莫大的問號。一旦手臂再次受傷嚴重到影響打擊，對他及天使而言更是無法挽回的傷害。換個角度來看，去年大谷在動完韌帶重建手術僅僅七個多月後就上場打擊，今年手臂受傷無法投球後又持續擔任DH，對於他手臂的復原以及將來投球威力難道真無任何影響？但天使仍決定讓他繼續打擊，大谷看來也沒有選擇的餘地，無形中是否也正在為他鋪好打者之路？

天使外野手古德溫守備能力極強，過去幾季他在外野三個外置輪替自如，而且不時還會有美技出現。 美聯社

不論以投手或打者的身份站上大聯盟都已是萬人之上的極高成就，都需要過人的天分及努力才能達成，更遑論以二刀流之姿進入這個最高殿堂，而且投打這兩者所需的訓練還可能互斥。大谷確實是百年難得一見的天才，這樣的天才才有可能讓大聯盟球隊信服他有能力並支持他實現這個夢想。但「夢想很豐滿，現實很骨感」，隨之而來的運動傷害更是揮之不去的巨大陰影。大谷挑戰二刀流的勇氣令人欽佩，但為了他自己的長遠發展，這條路是否還要繼續走下去？又能走得多遠？這個重大課題值得他再三深思。