MLB／超猛！開賽無人出局敲4轟 老虎隊創隊史紀錄

老虎隊今天開賽在無人出局前就轟出4發全壘打，創下隊史120年來第一次的紀錄，事後證明他們也很需要這些分數，老虎最終以11：5擊敗海盜隊。

老虎隊今天首局前五名打者全敲安，其中古德朗（Niko Goodrum）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）、克隆（C.J. Cron）以及坎德拉利歐（Jeimer Candelario）全開轟，史構普（Jonathan Schoop）敲一壘打，第1局就攻下5分。

這是老虎隊46年來第一次開局敲出4轟，而大聯盟則是2018年後第一次出現，特別是在第一個出局數之前就敲出4轟，更是老虎隊史紀錄。

老虎隊總教練加登海爾（Ron Gardenhire）突然想起帶領自己進入大聯盟執教的雙城隊總教練凱利（Tom Kelly），「他的一句名言是，永遠要確定你在第一局就準備好，我想我們今天第一局確實準備好了。」

作為首局開轟一員，克隆說：「比賽中發生這樣的事情，從休息區就很有感覺，大家都很希望上場延續開轟，就像滾雪球壹樣，我們都有等到好球可以攻擊，這絕對是個有趣的第一局。」

老虎隊先前五場比賽因對手紅雀隊爆發群聚感染而暫停，復賽後兩場都敲回雙位數分數，也拿下二連勝，不過投手問題仍不小，前一場17：13贏球，今天在3、4兩局合計丟掉5分，幸好打線後段仍有反擊，保住勝利。