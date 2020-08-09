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MLB／洋基雙重賽第二戰輸球 史丹頓還受傷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
史丹頓傳出受傷。法新社
史丹頓傳出受傷。法新社

洋基隊今天在雙重賽第二戰賠了夫人又折兵，不僅以5：3輸給光芒隊，主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）還因此出現左大腿緊繃，有可能被放進傷兵名單。

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）表示，史丹頓將先進行核磁共振顯影（MRI）檢查，但很有可能將他放進10天傷兵名單，「我為他難過，我知道他很想上場表現，只希望這不會讓他缺陣太久。」

史丹頓是在4局上先保送上壘，隨後因暴投衝上二壘時，臉部表情就有些不適，感覺到左大腿有些緊繃，不過仍靠著托瑞斯（Gleyber Torres）、沃特（Luke Voit）兩支安打回來得分。

史丹頓回到休息區後說：「叫人先準備一下。」布恩說：「他想要伸展一下，確認自己身體的感覺。」而史丹頓也未再出賽，6局輪到他的棒次時，換上福特代打（Mike Ford）。

史丹頓今年出賽14場，打擊率2成93，有3支二壘打、3發全壘打以及7分打點，要取代這樣的火力並不容易，洋基目前考慮人選為安都哈（Miguel Andujar）。

史丹頓 洋基 光芒

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