MLB／柯爾飆10K 未投滿五局很罕見

柯爾（Gerrit Cole）飆出10次三振，加上福特（Mike Ford）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）開轟，讓洋基隊以8：4擊敗光芒隊，拿下雙重賽第一戰，柯爾雖然差1人次錯過勝投，仍有機會延續個人連勝紀錄。

柯爾前四局無失分，不過五局在球隊5：0領先時遇到狀況，兩出局、三壘有人時，柯爾先被崔志萬敲出一分打點二壘打，又被下一棒馬丁尼茲（Jose Martinez）轟出兩分砲，加上用球數到107球，被換下場，失去勝投資格。

柯爾總計4.2局被敲6支安打，失3分，送出10次三振，只有1次四壞保送，他說：「我無法照想像中的方式退場，不過還是有很多進步的地方，所以我也接受。」

其中一項進步就是改變投球姿勢，柯爾在調整投球時腳的位置後，感覺能把球藏得更好，而且過去投球不穩定的狀況也有改善，「今天幾乎每一球都可以保持一致，除了最後幾球以外。」

總教練布恩（Aaron Boone）也認為柯爾今天表現很好，「好像每一局都讓人上壘，不過我認為雖然沒有投滿五局，他的狀態還是非常好。」

今天是柯爾自去年4月21日以來首度未投滿5局，不過連勝沒有中斷，自去年5月23日開始，柯爾未曾吞敗，到今天之前已拿下19連勝，26場先發為吞敗則是史上第五長的紀錄，下一戰若奪勝，還是能延續連勝紀錄。