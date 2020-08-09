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MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
黃暐傑被遊騎兵釋出。路透
黃暐傑被遊騎兵釋出。路透

美職遊騎兵隊今天宣布，將台灣投手黃暐傑釋出，黃暐傑在今年縮水球季中雖未進入開季大聯盟名單，不過仍在球隊的60人名單，在替代基地中訓練，這也是黃暐傑第二次被遊騎兵隊釋出。

黃暐傑去年12月曾被遊騎兵隊移出40人名單，隨後又用小聯盟合約簽回，如今又遭釋出，今年因疫情關係，小聯盟賽季取消，美職台將如今只剩下在大聯盟28人名單的紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成，以及老虎隊陪練隊的江少慶。

黃暐傑在2018年因交易來到遊騎兵隊，去年季中曾升上大聯盟，隨後回到3A，在大聯盟累計出賽4場，5.2局，防禦率3.18，今年受邀大聯盟春訓，在春訓出賽2場，合計2局失1分，不過恢復後的夏訓階段未再出賽。

今年開季後，黃暐傑於替代基地待命，如今遭到釋出，「MLB Trade Rumors」指出，黃暐傑在3A的經驗不足，今年小聯盟取消，勢必影響他的未來發展，不過因為還有兩個選擇權，而且只有26歲，或許在其他球隊還會有機會。

黃暐傑 大聯盟 遊騎兵

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