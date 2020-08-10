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MLB／今日戰績表 對太空人板凳清空運動家仍9連勝

聯合新聞網 / 整理

MLB今日戰績表

金鶯 (取消) 國民

勇士 5:2(7局) 費城人

勇士 8:0(7局) 費城人

馬林魚 2:4 大都會

洋基 3:4 光芒

藍鳥 3:5 紅襪

老虎 2:1 海盜

雙城 2:4 皇家

印地安人 白襪

紅人 3:9 釀酒人

天使 3:7 遊騎兵

巨人 2:6 道奇

太空人 2:7 運動家

響尾蛇 5:9 教士

洛磯 3:5 水手

小熊 (延賽) 紅雀

(疫情取消比賽不列入)

MLB明日賽程

06:05 勇士 vs. 費城人(民視)

07:10 白襪 vs. 老虎

01:10 國民 vs. 大都會

07:30 光芒 vs. 紅襪(FOX體育1、3台)

08:10 雙城 vs. 釀酒人

08:15 海盜 vs. 紅雀

08:40 響尾蛇 vs. 洛磯

09:00 巨人 vs. 太空人

09:05 水手 vs. 遊騎兵

09:40 運動家 vs. 天使

09:40 教士 vs. 道奇

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 疫情

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