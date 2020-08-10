MLB／今日戰績表 對太空人板凳清空運動家仍9連勝
MLB今日戰績表
金鶯 (取消) 國民
勇士 5:2(7局) 費城人
勇士 8:0(7局) 費城人
馬林魚 2:4 大都會
洋基 3:4 光芒
藍鳥 3:5 紅襪
老虎 2:1 海盜
雙城 2:4 皇家
印地安人 白襪
紅人 3:9 釀酒人
天使 3:7 遊騎兵
巨人 2:6 道奇
太空人 2:7 運動家
響尾蛇 5:9 教士
洛磯 3:5 水手
小熊 (延賽) 紅雀
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
06:05 勇士 vs. 費城人(民視)
07:10 白襪 vs. 老虎
01:10 國民 vs. 大都會
07:30 光芒 vs. 紅襪(FOX體育1、3台)
08:10 雙城 vs. 釀酒人
08:15 海盜 vs. 紅雀
08:40 響尾蛇 vs. 洛磯
09:00 巨人 vs. 太空人
09:05 水手 vs. 遊騎兵
09:40 運動家 vs. 天使
09:40 教士 vs. 道奇
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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