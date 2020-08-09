MLB／今日戰績表 運動家再勝太空人拉出8連勝

紅人先發投手鮑爾（Trevor Bauer）今面對釀酒人，主投6局狂催12次三振只失一分，幫助紅人以8:3大分差擊敗釀酒人。 繼上場對老虎雙重賽第二戰繳7局僅挨2安好投，鮑爾今天對釀酒人再發威，

2020-08-08 16:16