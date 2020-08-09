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MLB／今日戰績表 運動家再勝太空人拉出8連勝
MLB今日戰績表
洋基 8:4(7局) 光芒
洋基 3:5 (7局) 光芒(雙重戰)
印地安人 7:1 白襪
老虎 11:5 海盜
太空人 1:3 運動家
勇士 0:5 費城人
金鶯 國民
雙城 皇家
天使 遊騎兵
紅人 公鹿
馬林魚 大都會
藍鳥 紅襪
小熊 (延賽) 紅雀
巨人 道奇
響尾蛇 教士
洛磯 水手
MLB明日賽程
00:35 金鶯 vs. 國民
01:05 勇士 vs. 費城人
01:10 馬林魚 vs. 大都會
01:10 洋基 vs. 光芒
01:35 藍鳥 vs. 紅襪
01:35 老虎 vs. 海盜
02:05 雙城 vs. 皇家
02:10 印地安人 vs. 白襪(FOX體育1台)
02:10 紅人 vs. 釀酒人
02:35 天使 vs. 遊騎兵
04:10 巨人 vs. 道奇
04:10 太空人 vs. 運動家
04:10 響尾蛇 vs. 教士
04:10 洛磯 vs. 水手
07:00 小熊 vs. 紅雀(延賽)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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