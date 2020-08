MLB／「Z魔神」討厭隊友？ 攻守交換直奔觀眾席

太空人投手葛蘭基(Zack Greinke)個性古怪,今日先發對遊騎兵,攻守交換後不是走回休息區,而是到觀眾席陪人形立牌看球,讓網友戲稱「他肯定很討厭隊友」。

大連盟本年度賽事因疫情關係不開放觀眾入場,但偶爾還是會有投手前往觀眾席充當球迷,大多都是輪休的投手才會這麼做。不過葛蘭基特立獨行,在一波攻守交換後直直走進觀眾席,有美國部落客分享影片,便開玩笑表示:「葛蘭基想必很討厭他的隊友。」

隨後便有網友在留言區糾正,指出葛蘭基其實有社交恐懼的問題,有同樣患有社交恐懼的球迷便附和:「沒錯,我也有這樣的問題,這次疫情讓我們更容易遠離人群。」。不過也是有人藉機嘲諷太空人作弊事件,留言吐槽:「哈哈,他不想跟作弊狗坐在一起啦。」

Zack Greinke must really hate his teammates 😂 pic.twitter.com/efuA8zQaEA