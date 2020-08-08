MLB／「Z魔神」討厭隊友？ 攻守交換直奔觀眾席
太空人投手葛蘭基（Zack Greinke）個性古怪，今日先發對遊騎兵，攻守交換後不是走回休息區，而是到觀眾席陪人形立牌看球，讓網友戲稱「他肯定很討厭隊友」。
大連盟本年度賽事因疫情關係不開放觀眾入場，但偶爾還是會有投手前往觀眾席充當球迷，大多都是輪休的投手才會這麼做。不過葛蘭基特立獨行，在一波攻守交換後直直走進觀眾席，有美國部落客分享影片，便開玩笑表示：「葛蘭基想必很討厭他的隊友。」
隨後便有網友在留言區糾正，指出葛蘭基其實有社交恐懼的問題，有同樣患有社交恐懼的球迷便附和：「沒錯，我也有這樣的問題，這次疫情讓我們更容易遠離人群。」。不過也是有人藉機嘲諷太空人作弊事件，留言吐槽：「哈哈，他不想跟作弊狗坐在一起啦。」
Zack Greinke must really hate his teammates 😂 pic.twitter.com/efuA8zQaEA— The Rickey Henderson of Blogs (@RickeyBlog) August 8, 2020
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