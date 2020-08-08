MLB／佛度戈轉戰紅襪代表作 單場雙響還沒收全壘打

紅襪透過貝茲（Mookie Betts）交易案從道奇盤來的外野新秀佛度戈（Alex Verdugo），今天對藍鳥打出轉隊代表作，單場雙響，還上演一次全壘打沒收美技，讓他興奮到在場內大聲歡呼，聲音大到轉播人員都能從耳機內聽得一清二楚。

佛度戈2局下擔任首位打者，對藍鳥先發羅亞克（Tanner Roark）敲出一記陽春砲，幫助紅襪打破平局取得2:1領先，不過藍鳥緊追不放，到8局前僅以3：4落後1分，然而佛度戈在8局下半又補上一轟保險分，澆熄藍鳥反攻氣焰。

除了單場雙響，佛度戈更有美技守備，藍鳥第9局反攻，首名打者蕭爾（Travis Shaw）在一好球後揮出深遠飛球，眼看能夠飛出牛棚的矮牆完成全壘打要回一分，未料佛度戈右手過牆直接將球沒收接殺，當下也振臂一揮大喊「Let's go!」。由於場內無關中，收音相當清楚，讓轉播人員直問一同播報的同事：「你有聽到他在叫嗎？」

靠著佛度戈攻守兼備的表現，紅襪最終5:3帶走勝利，拿下近期2連勝，戰績升至5勝8敗。演出美技的佛度戈賽後表示：「沒收一個全壘打，這是個很關鍵的防守，你們也看到了，我接到球之後超嗨。我不知道我以前有沒有這樣喊過。」

「今天會比較嗨還是因為沒收全壘打，這是棒球比賽中格外令人感到興奮的事」， 佛度戈難掩興奮再補充說明。