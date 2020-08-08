MLB／史特拉斯堡排定本季首戰 10日先發對金鶯

國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）因右手不適缺席前陣子開季先發，今天傳出好消息，將會在美國時間週日對金鶯進行本季首次登板。

針對史特拉斯堡的傷勢，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「他右手的刺痛感沒了，這是好消息。我們這幾天也看他在牛棚練投，投球的姿勢沒變，一切都很好。跟他聊了之後，他覺得狀況還不錯，他也想投，他禮拜天會上場。」

雖然史特拉斯堡及球隊皆認為傷勢無礙，但馬丁尼茲補充：「我們還是會看他投得怎麼樣，如果可以投到75到80球，那很棒，只是我們還是會隨時注意他的狀況。」

至於球隊另一名王牌薛則（Max Scherzer）也因傷掛免戰牌，目前情況較不明朗，根據馬丁尼茲的說法，薛則將會進入每日觀察名單。