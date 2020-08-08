MLB／史特拉斯堡排定本季首戰 10日先發對金鶯
國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）因右手不適缺席前陣子開季先發，今天傳出好消息，將會在美國時間週日對金鶯進行本季首次登板。
針對史特拉斯堡的傷勢，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「他右手的刺痛感沒了，這是好消息。我們這幾天也看他在牛棚練投，投球的姿勢沒變，一切都很好。跟他聊了之後，他覺得狀況還不錯，他也想投，他禮拜天會上場。」
雖然史特拉斯堡及球隊皆認為傷勢無礙，但馬丁尼茲補充：「我們還是會看他投得怎麼樣，如果可以投到75到80球，那很棒，只是我們還是會隨時注意他的狀況。」
至於球隊另一名王牌薛則（Max Scherzer）也因傷掛免戰牌，目前情況較不明朗，根據馬丁尼茲的說法，薛則將會進入每日觀察名單。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言