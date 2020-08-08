快訊

午後熱對流旺盛 8縣市大雨特報

驚！草屯鎮公所課長遭酒駕撞死 事故雙方都有酒精反應

MLB／史特拉斯堡排定本季首戰 10日先發對金鶯

聯合新聞網 / 綜合報導
國民史特拉斯堡即將回歸，美國時間週日對金鶯登板先發。 美聯社
國民史特拉斯堡即將回歸，美國時間週日對金鶯登板先發。 美聯社

國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）因右手不適缺席前陣子開季先發，今天傳出好消息，將會在美國時間週日對金鶯進行本季首次登板。

針對史特拉斯堡的傷勢，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「他右手的刺痛感沒了，這是好消息。我們這幾天也看他在牛棚練投，投球的姿勢沒變，一切都很好。跟他聊了之後，他覺得狀況還不錯，他也想投，他禮拜天會上場。」

雖然史特拉斯堡及球隊皆認為傷勢無礙，但馬丁尼茲補充：「我們還是會看他投得怎麼樣，如果可以投到75到80球，那很棒，只是我們還是會隨時注意他的狀況。」

至於球隊另一名王牌薛則（Max Scherzer）也因傷掛免戰牌，目前情況較不明朗，根據馬丁尼茲的說法，薛則將會進入每日觀察名單。

相關新聞

MLB／史特拉斯堡排定本季首戰 10日先發對金鶯

國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）因右手不適缺席前陣子開季先發，今天傳出好消息，將會在美國時間週日對金鶯進行本季首次登板。 針對史特拉斯堡的傷勢，總教練馬丁尼茲（Dave

MLB／鮑爾6局狂飆12K輕鬆贏 歸功紅人砲火相助

紅人先發投手鮑爾（Trevor Bauer）今面對釀酒人，主投6局狂催12次三振只失一分，幫助紅人以8:3大分差擊敗釀酒人。 繼上場對老虎雙重賽第二戰繳7局僅挨2安好投，鮑爾今天對釀酒人再發威，

MLB／今日戰績表 百敗球隊金鶯完封衛冕軍寫紀錄

MLB今日戰績表 金鶯 11:0 國民 洋基 0:1 光芒 勇士 vs. 費城人(因雨延賽) 老虎 17:13 海盜 馬林魚 4:3 大都會 藍鳥 3:5 紅襪 (民視) 雙城 2:3

MLB／生涯第五發生日砲 楚奧特再一轟平紀錄

今天是天使隊球星楚奧特（Mike Trout）的生日，他也用生涯第五發生日全壘打為自己慶生，不過個人2安打、2打點的成績...

MLB／2打席封鎖筒香嘉智 田中將大仍被嚇到

日職時期沒交手過的投打，在大聯盟上演對決戲碼，洋基隊田中將大技高一籌，今天對上光芒隊的筒香嘉智，2打數都未被敲安，個人本...

MLB／大聯盟防疫規矩多 媒體坐困球場有如籠中鳥

空蕩的球場，擊球聲格外清脆響亮，人造的球迷加油聲在場內環繞，提醒大家賽前打擊練習時間已過，比賽正在進行，這是美國職棒大聯盟疫情期間閉門開打的標準景象。

MLB／染疫後重回大聯盟 道奇終結者：病毒不是鬧著玩

美國職棒大聯盟開賽至今，洛杉磯道奇後援投手簡森是少數染疫之後重回場上的球員，他談到就算康復，身上還有後續影響，「這病毒不...

MLB／史凱格斯驟逝 天使前員工涉提供非法藥物

天使隊投手史凱格斯（Tyler Skaggs）去年在旅館意外逝世，案件如今有新進展，前天使隊通訊總管凱伊（Eric Ka...

MLB／紅雀新增2球員確診 對小熊系列賽喊停

紅雀隊原本預計今天復賽，不料又被驗出新的新冠肺炎確診案例，包括2名球員、1名員工，大聯盟宣布，紅雀今起與小熊隊的三連戰將...

MLB／大聯盟最新報告 近7天新增13名確診案例

大聯盟與球員工會今天發表聯合報告，針對新冠肺炎疫情，公布最新一波採檢結果，在過去一周期間，一共1萬3043個測試樣本，新...

MLB／與林子偉續留大聯盟 張育成代打選保送

大聯盟各隊名單昨天起縮減為廿八人，台灣球員紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成留在名單內，繼續在大聯盟奮戰。張育成昨天對紅人隊...

MLB／葉力奇敲場內全壘打 靠外野手跌入護網助攻

釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）今年賽季延後開打後意外陷低潮，今日對白襪稍微找回手感，敲出場內全壘打，收下本季第二轟，也幫球隊以8:3擊退白襪，喜收二連勝。 葉力奇今年與上季

熱門新聞

日職／王柏融去哪裡？陳冠宇連2場掉分後下二軍

中職／治癒恐象症？ 餅總：兄弟在做戰力調整

MLB／2打席封鎖筒香嘉智 田中將大仍被嚇到

棒球／曾仁和飆速150公里 先發4局無失分

中職／林安可雙響砲 偷點嚇壞教練團

NBA／西蒙斯膝關節錯位 嚴重恐得動關節鏡手術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。