MLB／鮑爾6局狂飆12K輕鬆贏 歸功紅人砲火相助

紅人先發投手鮑爾（Trevor Bauer）今面對釀酒人，主投6局狂催12次三振只失一分，幫助紅人以8:3大分差擊敗釀酒人。

繼上場對老虎雙重賽第二戰繳7局僅挨2安好投，鮑爾今天對釀酒人再發威，直接把對手打線當啤酒喝。總計他先發6局只挨3安、丟1分不說，短短局數內還K爆對手12次，其中一記曲球軌跡讓網友大喊噁心，總教練貝爾（David Bell）賽後也直呼鮑爾又上演了一齣精采好戲。

Trevor Bauer, Filthy 80mph Knuckle Curve. 😷 pic.twitter.com/0Mxs111oFt — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 8, 2020

儘管功不可沒，鮑爾還是將勝投跟球隊的勝利歸功給打線的發揮。紅人今天對上釀酒人先發勞爾（Eric Lauer），在第2局就狠灌6分，內野手戴維森（Matt Davidson）跟卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）就合計貢獻5分，後者更收下本季第7轟。

紅人老早就拉開比分，讓鮑爾坦言之後投起來格外輕鬆，不用擔心要進行一些高風險的嘗試，進而能夠在節奏裡面解決打者。

鮑爾開季為止狀況佳，本季先發3場拿下2勝，19.1局投球僅丟2分、防禦率0.93，另送出32次三振，有4次保送，被打擊率低至0.109。