MLB／今日戰績表 百敗球隊金鶯完封衛冕軍寫紀錄
MLB今日戰績表
金鶯 11:0 國民
洋基 0:1 光芒
勇士 vs. 費城人(因雨延賽)
老虎 17:13 海盜
馬林魚 4:3 大都會
藍鳥 3:5 紅襪 (民視)
雙城 2:3 皇家
印地安人 0:2 白襪
紅人 8:3 釀酒人
天使 3:4 遊騎兵
太空人 2:3(13局) 運動家
響尾蛇 0:3 教士
洛磯 8:4 水手
巨人 2:7 道奇
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
02:10 印地安人 vs. 白襪
02:10 洋基 vs. 光芒
04:05 老虎 vs. 海盜
04:10 太空人 vs. 運動家
05:10 洋基 vs. 光芒(雙重戰)
06:05 金鶯 vs. 國民
06:05 勇士 vs. 費城人 (FOX體育1台)
07:05 雙城 vs. 皇家
07:05 天使 vs. 遊騎兵
07:10 紅人 vs. 釀酒人
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:30 藍鳥 vs. 紅襪 (民視)
09:10 洛磯 vs. 水手
09:10 巨人 vs. 道奇 (FOX體育1、3台)
09:10 響尾蛇 vs. 教士
(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)
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