MLB／今日戰績表 百敗球隊金鶯完封衛冕軍寫紀錄

今日洋基作客費城人場外出現爭議場面，有球迷在比賽期間於場外不斷使用空氣喇叭干擾客隊球員，讓洋基總教練布恩（Aaron Boone）不勝其擾，不過費城球員反倒樂見球迷在場外參與比賽。 本場比賽，有

2020-08-07 16:42