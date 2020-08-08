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MLB／生涯第五發生日砲 楚奧特再一轟平紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
楚奧特用生涯第五發生日全壘打為自己慶生，也是生子後連四戰開轟。 法新社
楚奧特用生涯第五發生日全壘打為自己慶生，也是生子後連四戰開轟。 法新社

今天是天使隊球星楚奧特（Mike Trout）的生日，他也用生涯第五發生日全壘打為自己慶生，不過個人2安打、2打點的成績仍無法拯救球隊低迷火力，最終以3：4敗給遊騎兵隊。

滿29歲的這天，楚奧特在第一局就轟出2分砲，生涯第五次在生日當天開轟，在現役球員中最多，而大聯盟紀錄是生涯6次生日砲，由A-Rod（Alex Rodriguez）與雷諾茲（Mark Reynolds）並列，楚奧特明年生日有機會再拚。

楚奧特也有「生子後」好手感，從7月31日迎接第一個小孩出生後，歸隊的4場比賽敲出4支全壘打，17打數6安打，打擊率3成53，貢獻7分打點。

而加上今天的2分砲，楚奧特生涯7次在生日當天出賽，24打數敲出8支安打，打擊率3成33，其中有5發全壘打、1支二壘安打，以及7分打點。

楚奧特

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