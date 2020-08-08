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MLB／2打席封鎖筒香嘉智 田中將大仍被嚇到

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職時期沒交手過的投打，在大聯盟上演對決戲碼，洋基隊田中將大技高一籌，兩打席封鎖同鄉筒香嘉智。 法新社
日職時期沒交手過的投打，在大聯盟上演對決戲碼，洋基隊田中將大技高一籌，兩打席封鎖同鄉筒香嘉智。 法新社

日職時期沒交手過的投打，在大聯盟上演對決戲碼，洋基田中將大技高一籌，今天對上光芒隊的筒香嘉智，2打數都未被敲安，個人本季第二場出賽繳出5局無失分的好投，無奈打線遭完封，洋基最終以0：1敗給光芒。

田中將大因練習賽遭強襲球擊中頭部，本季較晚出賽，第二場先發在有球數限制下，5局僅被敲出1支安打，送出5次三振，沒有保送，全場也只用了59顆球，防禦率是1.17。

其中田中將大兩度對決筒香嘉智，2局下讓他敲出一壘界外飛球出局，5局下則是中外野平飛球出局，田中將大認為，在大聯盟對決的氣氛很特別，第二打席其實有些危險，「那一球是我失投，結果最後接殺出局，是我運氣好。」

歸隊第二戰就繳出好成績，讓紐約當地媒體盛讚「拯救洋基先發輪值」，田中將大表示，雖然有球數限制，但自己還是正常的去投球，「最滿意的是控球，今天無論速球或是全部的變化球，控球都很好。」

總教練布恩（Aaron Boone）也對田中將大能夠投到5局有些吃驚，「我們預計讓他投到60球左右，所以我原本想說大概三到四局左右吧，結果他為球隊投了5局，這很驚人。」

不過洋基打線卻熄火，全場僅敲出2支安打，未得分，開季連12場全壘打的隊史紀錄也就此中斷，加上8局下歐塔維諾（Adam Ottavino）兩次保送加上暴投，光芒靠著培瑞茲（Michael Perez）高飛犧牲打打下寶貴一分。

田中將大 洋基 光芒

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