MLB／史凱格斯驟逝 天使前員工涉提供非法藥物

天使隊投手史凱格斯（Tyler Skaggs）去年在旅館意外逝世，案件如今有新進展，前天使隊通訊總管凱伊（Eric Kay）被指控非法提供藥物給史凱格斯。

27歲的史凱格斯去年7月在德州的旅館逝世，根據警方報告，他是在昏迷時被自己的嘔吐物阻塞呼吸道，窒息致死，體內也被驗出含有大量的止痛藥物吩坦尼（Fentanyl）、氧可酮（Oxycodone）以及酒精，當時即傳出有天使員工提供藥物。

凱伊日前遭逮，今天首次在聯邦法院出庭，美國聯邦檢察官考克斯（Erin Nealy Cox）表示，凱伊被指控非法擁有並意圖分送受管制藥物，「史凱格斯因藥物過量而死是一項警訊，在這項案件中，沒有人會被輕易放過。」

根據報告，史凱格斯曾在6月30日傳送簡訊給凱伊，要求他將藥丸拿到旅館房間，而史凱格斯家族的委任律師也代為發表聲明表示，「全家族都很心碎，如果不是因為含有吩坦尼的藥物，史凱格斯今天可能還活著。」

史凱格斯家族也表示，天使隊曾進行內部獨立調查，確認管理階層中，沒有人知道球隊員工曾提供非法藥物，「我們希望天使隊將報告公開。」