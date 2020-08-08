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MLB／紅雀新增2球員確診 對小熊系列賽喊停

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅雀隊原本預計今天復賽，不料又被驗出新的新冠肺炎確診案例，對老虎三連戰暫停。 美聯社
紅雀隊原本預計今天復賽，不料又被驗出新的新冠肺炎確診案例，對老虎三連戰暫停。 美聯社

紅雀隊原本預計今天復賽，不料又被驗出新的新冠肺炎確診案例，包括2名球員、1名員工，大聯盟宣布，紅雀今起與小熊隊的三連戰將暫停。

紅雀隊是繼馬林魚隊後，大聯盟第二支爆發群聚感染的球隊，加上之前的案例，目前累計9名球員、7名員工確診，從7月30日之後就停賽至今，先前7場比賽都已延賽。

紅雀隊先前經過6天隔離後，連續兩天沒有人被驗出新冠肺炎，因此回到主場，前兩天進行團隊訓練，準備今天迎戰小熊隊，紅雀在7月出現確診案例時，就已加強防護，沒想到仍然無法中止疫情繼續蔓延。

大聯盟先前為紅雀隊重新安排賽程，要在52天內打55場比賽，今天看來賽程又需調整，開季打出10勝3敗的小熊隊，也首次因疫情調整賽程。

新增的兩名確診案例未公布姓名，而先前紅雀隊確診球員中，包括明星級捕手莫里納（Yadier Molina）、游擊手迪隆（Paul DeJong），投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）則在未公布原因下被放進傷兵名單。

紅雀 小熊隊 大聯盟

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