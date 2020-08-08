MLB／大聯盟最新報告 近7天新增13名確診案例

大聯盟與球員工會今天發表聯合報告，針對新冠肺炎疫情，公布最新一波採檢結果，在過去一周期間，一共1萬3043個測試樣本，新增13個新的確診案例，確診率為0.1%。

大聯盟至昨天為止，一共7天內針對1萬3043人進行監控檢測，其中13人是新增案例，有7名是球員、6名員工，而這7天內，有4天未出現新增案例。

紅雀隊今天就因出現新的新冠肺炎確診案例，而暫停與小熊隊的三連戰，光是紅雀隊就有2名球員、1名員工是新的確診案例。

而大聯盟自6月28日開始全面篩檢以來，一共累積5萬7578個測試樣本，其中141個出現陽性反應，占了0.2%，其中有111人是球員，30人是員工，全面檢測加上監控檢測以來，一共有28個球隊都出現確診案例。