MLB／染疫後重回大聯盟 道奇終結者：病毒不是鬧著玩

美國職棒大聯盟開賽至今，洛杉磯道奇後援投手簡森是少數染疫之後重回場上的球員，他談到就算康復，身上還有後續影響，「這病毒不是鬧著玩的」。

簡森（Kenley Jansen）昨天在線上記者會，回顧一個月前感染2019冠狀病毒疾病的經驗。春訓2.0期間，他因染疫而延後報到，直到7月底開賽前歸隊。

「絕對會打亂你的訓練。呼吸有時會覺得很喘。」簡森說，過去幾個月的備戰訓練，突然因生病而中斷兩週，這一定會對身體造成傷害，他到現在仍每天努力，要回到百分百的狀態。

儘管狀況未達百分百，簡森目前出賽6場拿下4場救援成功，仍是道奇在比賽尾聲上場關門的大將，救援成功在全大聯盟排第二。

染疫經驗讓他更小心，現在只要沒上場，一定戴口罩、跟隊友保持距離。他說不管身上有沒有抗體，都把自己當作沒感染過一樣，「絕對不想要再得第二次」。

他談到病毒對身體的傷害說：「這病毒不是可以鬧著玩的。就算康復了，你覺得鬆一口氣，但是你知道，身體承受這些需要時間恢復。」

32歲的簡森是從兒子身上感染病毒，包括夫妻與兩個孩子，一家四口在7月確診。他說明當時的症狀：「嚴重的頭痛、胸痛，全身疼痛，發冷，覺得全身一點力氣都沒有。」

除了失去嗅覺，簡森還失去食慾，不想飲食，但他說為了對抗病毒，必須強迫自己吃喝、起身活動，「如果我什麼都不吃，情況會更慘。如果躺在床上不動，病況更嚴重」。

雖然簡森還沒完全擺脫病毒的後續影響，他有信心狀況會越來越好，「每天都感覺更好一點」。他說，恢復訓練的第一天開始，感覺好像站不穩，這很不容易，只能持續努力，希望一切回到正軌。