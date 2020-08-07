MLB／葉力奇敲場內全壘打 靠外野手跌入護網助攻

釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）今年賽季延後開打後意外陷低潮，今日對白襪稍微找回手感，敲出場內全壘打，收下本季第二轟，也幫球隊以8:3擊退白襪，喜收二連勝。

葉力奇今年與上季判若兩人，7月總計27打數只有1支全壘打，還吞12次三振，打擊率0.037，可謂空前大低潮。經過一個月，葉力奇慢慢找回打擊手感，本月與白襪系列首戰，敲本季首次單場雙安，今天更在前兩個打席都選到保送。

進入5局上半，對上左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），敲出左外野飛球，本以為難逃接殺命運，結果負責該球的希曼尼茲（Eloy Jimenez）落點判斷出現些微誤差，與球擦身而過，還一頭栽進場邊觀眾席前的護網內，葉力奇便趁希曼尼茲充當觀眾的這段期間直直衝回本壘得分，形成場內全壘打。

本場葉力奇2打數1安打1打點，不只本季第2轟出爐，打擊率也回升至0.111，終於突破一成，為揮別開季陰霾再踏出一步。