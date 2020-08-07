MLB／不滿球迷場外喇叭干擾 布恩找裁判抱怨未果

今日洋基作客費城人場外出現爭議場面，有球迷在比賽期間於場外不斷使用空氣喇叭干擾客隊球員，讓洋基總教練布恩（Aaron Boone）不勝其擾，不過費城球員反倒樂見球迷在場外參與比賽。

本場比賽，有一群費城民眾在場外以按鳴空氣喇叭的方式幫助地主球隊費城人，由於聲音太大，干擾到場內比賽進行，讓洋基教頭布恩於第3局進場跟裁判抱怨，但礙於球迷並未違規進入球場，所以裁判也愛莫能助，只能任由球迷持續鼓譟。

或許是到噪音影響，洋基本場1分之差不敵費城人，賽後布恩針對球迷鬧場表示：「根本像在高爾夫球場，完全不知道聲音從哪來。」

Aaron Boone on questioning umpires about @PhandemicThe fans outside CBP with airhorn while Yankees were hitting



“It’s almost like a golf environment”



“Didn’t know who or where it was coming from”



Umpires could only do something about it if the fans were in the park pic.twitter.com/qOoiWFrAWI — John Clark (@JClarkNBCS) August 7, 2020

相反的，一分險勝洋基的費城人就不認為球迷是來攪局，捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）就大讚：「超讚的啊！至少能聽到球迷加油的聲音。喇叭的效果很好，我還聽到球迷的歡呼聲，超有趣的。」