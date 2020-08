MLB／不滿球迷場外喇叭干擾 布恩找裁判抱怨未果

今日洋基作客費城人場外出現爭議場面,有球迷在比賽期間於場外不斷使用空氣喇叭干擾客隊球員,讓洋基總教練布恩(Aaron Boone)不勝其擾,不過費城球員反倒樂見球迷在場外參與比賽。

本場比賽,有一群費城民眾在場外以按鳴空氣喇叭的方式幫助地主球隊費城人,由於聲音太大,干擾到場內比賽進行,讓洋基教頭布恩於第3局進場跟裁判抱怨,但礙於球迷並未違規進入球場,所以裁判也愛莫能助,只能任由球迷持續鼓譟。

或許是到噪音影響,洋基本場1分之差不敵費城人,賽後布恩針對球迷鬧場表示:「根本像在高爾夫球場,完全不知道聲音從哪來。」

Aaron Boone on questioning umpires about @PhandemicThe fans outside CBP with airhorn while Yankees were hitting



“It’s almost like a golf environment”



“Didn’t know who or where it was coming from”



Umpires could only do something about it if the fans were in the park pic.twitter.com/qOoiWFrAWI