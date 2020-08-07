MLB／聯盟新增6頁防疫規定 累犯恐失去參賽資格

鑑於有球隊對內爆出疫情，大聯盟昨日新增6頁備忘錄升級防疫，除增加球員必須戴口罩地點，也限制球出入場所，違規者恐失去出賽機會。

大聯盟原已訂定113頁防疫規定，無奈還是有球員因此染疫，為增加防疫力度，大聯盟昨日追加規則，其中規定球員除了在場上以外，在球場的任何地方都必須戴口罩，在飯店也不例外，唯單獨在房間時可以脫下口罩。作客方面，出入公共場所也要戴，搭乘飛機、巴士更嚴格，要求必須配戴外科手術用或N95、KN95等醫療用口罩。

另外，大聯盟也限制球員不得出入酒吧、購物中心，或是其他容易有群眾聚集的場所。為了確保球員遵守規定，將派人每日至少16小時監控球員與工作人員的行動。以上規定要是累犯，出賽資格可能受到影響。

對於如此嚴格的規定，官方指出：「這些改變會增加球隊人員的負擔和限制，但想要比賽，這些都是必要措施，也是在有人確診之後，可以防止疫情擴大的方法。」