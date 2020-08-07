MLB／新賽程出爐 費城人、馬林魚將5天7戰

由於前陣子陸續有球員感染肺炎，進而導致多場賽事延宕，大聯盟為在預定時間內完成所有賽事，重新安排賽程，許多球隊將面臨雙重賽，費城人及馬林魚更要在5天內大戰7場。

因應21場疫情導致的延賽，大聯盟官方在今天頒布新賽程表，其中費城人、馬林魚、紅襪、紅雀等球隊都受到影響。首當其衝的正是馬林魚，因為隊內感染導致比賽暫停多達一週，使得後續必須在23天內完成27場比賽。

費城人受連帶影響，原先兩隊在美國時間9月10到13日就要進行4場比賽，如今在11日跟13日改為雙重賽，並在14日加打一場，形成5天要打7場的狀況。此外，費城人也將在美國時間8月20日跟9月18日與藍鳥進行雙重賽，並於9月8日主場雙重戰紅襪。受制於費城人、馬林魚的新賽程，紅襪原訂於9月14日作客馬林魚的比賽將被推延一天。

受到新賽程影響的還有紅雀，美國時間7月31日以來就因疫情暫停比賽，將增加對釀酒人3場雙重賽，對老虎將於美國時間8月13日跟9月10日打雙重賽補足賽程，而原先預定8月13日對戰白襪的比賽延後至8月14日作客芝加哥進行。

好在復賽期間內，雙重賽首戰只要打7局，盡可能降低球員因密集賽程所帶來的疲勞，減少傷病的發生。