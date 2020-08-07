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MLB／今日戰績表 運動家退遊騎兵奪6連勝

聯合新聞網 / 整理
運動家橫掃遊騎兵後拉出6連勝，並穩坐美聯西區龍頭。 美聯社
運動家橫掃遊騎兵後拉出6連勝，並穩坐美聯西區龍頭。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 5:6 海盜

巨人 4:6 洛磯

遊騎兵 4:6 運動家

天使 6:1 水手

洋基 4:5 費城人

紅人 0:13 印地安人

藍鳥 3:4 勇士

太空人 4:5 響尾蛇

小熊 2:13 皇家

金鶯 7:8 馬林魚

釀酒人 8:3 白襪

(疫情取消比賽不列入)

MLB明日賽程

06:05 金鶯 vs. 國民

06:40 洋基 vs. 光芒 (FOX體育1台)

07:05 勇士 vs. 費城人

07:05 老虎 vs. 海盜

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:30 藍鳥 vs. 紅襪 (民視)

08:05 雙城 vs. 皇家

08:10 印地安人 vs. 白襪

08:10 紅人 vs. 釀酒人

08:15 小熊 vs. 紅雀

09:05 天使 vs. 遊騎兵

09:10 太空人 vs. 運動家

09:10 響尾蛇 vs. 教士

09:40 洛磯 vs. 水手

09:40 巨人 vs. 道奇

(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 疫情 民視 體育

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