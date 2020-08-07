MLB／今日戰績表 運動家退遊騎兵奪6連勝
MLB今日戰績表
雙城 5:6 海盜
巨人 4:6 洛磯
遊騎兵 4:6 運動家
天使 6:1 水手
洋基 4:5 費城人
紅人 0:13 印地安人
藍鳥 3:4 勇士
太空人 4:5 響尾蛇
小熊 2:13 皇家
金鶯 7:8 馬林魚
釀酒人 8:3 白襪
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
06:05 金鶯 vs. 國民
06:40 洋基 vs. 光芒 (FOX體育1台)
07:05 勇士 vs. 費城人
07:05 老虎 vs. 海盜
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:30 藍鳥 vs. 紅襪 (民視)
08:05 雙城 vs. 皇家
08:10 印地安人 vs. 白襪
08:10 紅人 vs. 釀酒人
08:15 小熊 vs. 紅雀
09:05 天使 vs. 遊騎兵
09:10 太空人 vs. 運動家
09:10 響尾蛇 vs. 教士
09:40 洛磯 vs. 水手
09:40 巨人 vs. 道奇
(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)
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