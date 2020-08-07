MLB／今日戰績表 運動家退遊騎兵奪6連勝

道奇今日對上教士，與對手互有來往，到比賽末局甚至還差點被教士扳平延長戰線，好在外野手泰勒（Chris Taylor）秀上一記「雷射肩」長傳，完成再見雙殺，助道奇7:6戲劇性拿下比賽，讓先發投手史崔普林

2020-08-06 15:30