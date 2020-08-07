MLB／勇士馬卡基斯英雄式回歸 賽季首戰就敲再見轟

勇士外野手馬卡基斯（Nick Markakis）7月初因疫情宣布退出賽季，在上周回心轉意重新加入球隊，並在今天對藍鳥首場回歸戰就建功，在9局下敲出再見陽春砲。

馬卡基斯此役前三打席並未開張，浪費許多機會，不過他就是注定要來個英雄式的回歸。9局下對上藍鳥方特（Wilmer Font），在1人出局情況下，敲出一支右外野方向再見陽春砲，幫助勇士以4:3擊敗藍鳥驚險帶走勝利。

馬卡基斯雖然擊出戲劇性的一棒，但賽後認為自己可以更早就打破比賽僵局，表示：「對我來說，我們其實不應該有這種狀況發生。我早有機會幫球隊打回分數，但沒做到。不過這也是比賽的魅力，你還是會有意想不到的機會。」

馬卡基斯時隔多日回到球場，坦言疫情下的比賽感覺很微妙。儘管沒有觀眾在場，可是球員依舊為了比賽、球迷、世界上的所有人努力。