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MLB／打擊率不到1成 洋基桑契斯開轟延續球隊紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
桑契斯本季首轟終於出爐，幫助洋基延續開季連續場次開轟紀錄！ 路透社
桑契斯本季首轟終於出爐，幫助洋基延續開季連續場次開轟紀錄！ 路透社

洋基隊今天以4：5敗給費城人隊，不過捕手桑契斯（Gary Sanchez）在7局上的兩分砲，幫助洋基將隊史開季連續開轟場次推進到12場。

這支全壘打是桑契斯本季首轟，也是第三支安打，出賽10場、31打數，打擊率僅0成97，陷入極大低潮，桑契斯說：「我對今年表現當然很失望，我也是時候敲出好的一擊，因為他們都在幫助我走出低潮。」

桑契斯口中的「他們」是打擊教練提姆斯（Marcus Thames）、助理打擊教練皮里泰瑞（P.J. Pilittere），總教練布恩（Aaron Boone）也認為，桑契斯能靠著這一轟回到正軌。

布恩說：「他絕對不在自己想要的狀態中，希望今天開始能夠一步步變好，找回我們認識的他，我對他在本壘後方的防守工作很滿意，也相信他能分開攻守兩端的工作。」

洋基 費城人

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