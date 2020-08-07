MLB／馬林魚復賽4連勝 教頭馬丁利282勝隊史第一
馬林魚隊先前因爆發新冠肺炎群聚感染，休息8天，今天以8：7擊敗金鶯隊，拿下復賽後的4連勝，本季戰績6勝1敗，也送給總教練馬丁利（Don Mattingly）執教馬林魚的生涯第282勝，躍居隊史第一。
馬丁利自2016年開始執掌馬林魚隊兵符，其間歷經球隊經營層換人，執教戰績雖是282勝、371敗，不太好看，但仍是球隊在重建期間的重要掌舵手。
「希望我度過了最糟的時刻。」馬丁利表示：「其中當然包括經營權的改變還有重建，希望我們現在已經翻過新的一頁。」
馬丁利也收到來自球團的一箱香檳作為祝賀，可惜因為防疫規範，不能在從巴爾的摩前往紐約的路上開喝，馬林魚接下來要到大都會作客。
馬林魚終結者金茲勒（Brandon Kintzler）認為馬丁利帶給球隊很大的影響力，「他可是馬丁利，我們小時候就是看他打球長大，他堅毅不拔，也以同樣方式影響球隊，我也希望球隊變得堅毅不拔。」
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