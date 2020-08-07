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MLB／前田健太優質先發無用 雙城6連勝中斷
日籍投手前田健太6局失3分的優質先發，在退場時留給雙城隊2分領先，不過近期連續守住低比分勝利的牛棚在今天失靈，雙城最終以6：5遭到海盜隊逆轉，中止6連勝。
前田健太今天僅在2局下遇到亂流，被波蘭柯（Gregory Polanco）敲出一發三分砲，不過接下來連續解決14人次，面對最後16人次，僅出現一次四壞保送，總計6局被敲3安，失3分，4次三振，1次四壞。
前田健太自認今天狀況不佳，在挨轟後能取得出局數，對他來說是一大關鍵，「如果感覺持續不佳，有可能會丟掉更多分，但我能夠成功止血，這點還不錯。」
前田健太今年擔任雙城隊先發投手，提供不少貢獻，3場先發拿下2勝0敗，防禦率2.65，17局僅被敲出8支安打，還送出16次三振，僅有3次四壞。
雙城隊在首局沙諾（Miguel Sano）敲出三分砲，巴克斯頓（Byron Buxton）與羅沙里歐（Eddie Rosario）則分別在4、5局轟出陽春砲，前田健太退場時，球隊仍以5：3領先。
不過雙城中繼投手羅莫（Sergio Romo）在8局先丟1分，終結者羅傑斯（Taylor Rogers）9局下在二三壘有人時，被敲出兩分打點再見安打。
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