MLB／名單縮編至28人 林子偉、張育成留在大聯盟

大聯盟各隊開季名單今天要從30人砍至28人，紅襪隊與印地安人隊公布的最新名單中，台灣好手林子偉、張育成仍在榜中，繼續以大聯盟一員的身分拚戰，張育成今天也在比賽後段代打上陣。

大聯盟今年球季因新冠肺炎疫情關係延後開打，各隊開季名單擴編為30人，原本要先減為28人，再減至26人，但在疫情考量之下，決定砍到28人後就不再縮減，各隊就以28人名單打完整季。

印地安人今天做出名單調整，為了放進原在傷兵名單的迪謝茲（Delino DeShields），將工具人阿洛尤（Christian Arroyo）指定讓渡，另下放外野手艾倫（Greg Allen）及強森（Daniel Johnson），張育成仍在陣中。

印地安人今天以13：0擊敗紅人，張育成出賽亮相，在球隊攻下10分的7局下，張育成在兩出局時代打林多（Francisco Lindor）選到四壞保送，不過下一棒敲出飛球出局，無緣繼續添分。

張育成隨後接替游擊守備，不過未有守備機會，今天總計1打席1保送，本季累積3場出賽，6打數敲1安，打擊率1成67。

紅襪隊異動相對簡單，將左投霍爾（Matt Hall）和右投馬札（Chris Mazza）下放，今年已無下放選擇權的林子偉留在名單中，林子偉目前在大聯盟出賽4場，敲出2安，打擊率2成22。