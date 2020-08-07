MLB／歸隊開轟被狂讚 大谷翔平：運氣好

缺席兩戰後，天使隊日籍好手大谷翔平今天面對水手隊回歸打線，第一個打席就用全壘打宣告強勢歸隊，用實戰證明打擊實力未受右前臂屈肌拉傷傷勢影響，也幫助球隊以6：1拿下勝利。

大谷翔平今天擔任先發第四棒、指定打擊，2局上的首打席，面對沃克（Taijuan Walker）87.5哩的指叉球，一棒敲出左外野反方向全壘打，幫助球隊取得1：0領先。

「這是我看過大谷最好的一次揮棒。」總教練麥登（Joe Maddon）大讚，「他非常的專注，也對自己在做什麼很有自信，造就我今年看過他最有力的幾次揮棒。」

相較總教練大力稱讚，大谷翔平謙虛的說：「只是運氣好有逮到球，能夠飛過全壘打牆真是太好了。」大谷翔平今天總計3打數1安打，另有1次四壞，貢獻1打點、2得分。

其中大谷的第二打席也有貢獻，在4局上選到四壞保送，將壘包擠滿，下一棒史戴拉（Tommy La Stella）一壘打有一分打點，厄普頓（Justin Upton）觸身球擠回一分，史塔西（Max Stassi）高飛犧牲打送回大谷，拿下該局第三分，史塔西也在八局再敲出兩分砲。

先發投手邦迪（Dylan Bundy）有了打線支援下，完投9局，被敲4支安打，僅因沃格巴克（Daniel Vogelbach）在4局下的陽春砲丟掉1分，送出10次三振。

天使隊去年從金鶯隊交易來邦迪，對先發輪值是一大補強，三場先發投了21.2局，防禦率2.08，送出25次三振，精準的控球是他的主要武器，今天投出的107球，只有42顆速球，卻造成對手16次揮棒落空。