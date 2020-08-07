用對待犯人方式來防疫 MLB堅持開打只為這原因

美國總統川普(Donald Trump)以一句：「讓美國再次偉大」("Make America Great Again" )把他送進了美國白宮，登上地表最具權力統治者寶座。這句話所代表著意義就是讓美國人重回世界霸主地位，在過去20年裡，以美國為首全球化戰略，利用強勢的商業模式，侵蝕著世界各地文化。

至於，身為棒球最高殿堂的美國職棒大聯盟，在美國全球化推波助瀾之下，順利拓展至亞洲諸國，也進一步完成全球化佈局。只可惜，在受到新冠疫情影響，特別是在美國境內疫情逐漸失控後，大聯盟不得不進行一系列制度與賽制上改變，好因應一發不可收拾的局面。

但隨著美國政府抗疫無效，確診人數直逼500萬人的當下，大聯盟仍舊堅持繼續早已縮水的賽事，只因除了各大球團老闆荷包必須要顧之外，身為American Pastime的大聯盟可不能夠如此輕易被疫情被打敗，畢竟棒球可是讓美國能夠繼續偉大原動力之一。

馬林魚成為大聯盟球隊的重災區，確診球員最多，一度停賽8場，大聯盟仍是讓其恢復開打。 美聯社

大聯盟如願於上周開打，可是藍鳥隊卻因為無法取得加拿大聯邦政府的同意，進而無法使用位於多倫多的羅渣士中心為2020球季的主場。加國聯邦政府的之所以駁回藍鳥隊的申請，就是因為美國疫情的嚴峻情勢，迫使加國政府不得不把這支大聯盟唯一一支「境外」球隊驅逐出境。

在不得已下，藍鳥隊只好趕緊把自家3A球隊位於水牛城主場進行改造，好為自己接下來的主場賽事做好準備。而加國政府決定，是對美國政府於疫情掌控投下了一記不信任票，也使得大聯盟在承接這「讓美國偉大」光榮使命出師未捷。

緊接著，馬林魚與紅雀兩隊共計33名人員確診案件，更讓大聯盟頭痛不已。眼看北美職業四大賽事的NBA與NHL都已復賽，NFL則是照原訂計畫開季，如果在這個節骨眼宣佈停賽，大聯盟會陷入顏面無光窘境。何況遠在亞洲的日職、韓職與中職都已開打已久，其中中職更是已無入場限制的開放球迷入場，一向以老大哥自詡的大聯盟要是就此向病毒豎白旗，未來要如何以龍頭自居？

大聯盟訂出紀律嚴明的防疫規則，除了嚴格的口罩與社交距離限制外，該項規則基本上把球員與球團工作人員以對待犯人的方式來規範。 路透

為了防疫，並且讓美國繼續偉大下去，大聯盟只好訂出一系列近乎「封城」式的紀律規則，除了嚴格的口罩與社交距離限制外，該項規則基本上把球員與球團工作人員以對待犯人的方式來規範。諷刺的是，大聯盟所制定規則內的每一項都已經違背了美國一向標榜的民主、自由與人權的精神，可是為了要讓球季能夠繼續進行，這一切似乎也不再重要了。

為了讓美國再次偉大，球季就必須繼續下去。大聯盟話說是為了保護球員，才作出這些封城式的規範。所謂的民主、自由與人權，在抗疫優先的大旗之下都只能淪為一句口號。一向被視為最強悍的大聯盟球員工會在無計可施的情況下也只好接受了大聯盟計策。

為了讓美國再次偉大，球季就必須繼續下去。 歐新社

在目前美國疫情持續延燒的情況下，停賽或許是大聯盟減少人員感染病毒的最佳途徑。隨著夏天已經進入到後半段，隨之而來的秋季正是點燃病毒活動力的源頭。如果美國境內目前都沒有辦法控制住疫情，未來要是進入到秋冬季，疫情加重，確診人物可預期的將繼續攀升。但是在國族主義愛國心的驅使下，選擇背棄美國價值的大聯盟終究會變成「出師未捷身先死」還是替美國人成功的重拾上個世紀末的榮耀，最後結果不管如何都已讓2020球季更加不平凡。