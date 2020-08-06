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MLB／今日戰績表 柳賢振5局8K轉戰藍鳥首勝
MLB今日戰績表
費城人 11:7(7局) 洋基
洋基 3:1(7局) 費城人
馬林魚 1:0(7局) 金鶯
金鶯 1:2(7局) 馬林魚
大都會 3:1 國民
紅襪 5:0 光芒
雙城 5:2 海盜
藍鳥 2:1 勇士
紅人 0:2 印地安人
小熊 6:1 皇家
釀酒人 1:0 白襪
巨人 4:3 洛磯
太空人 7:14 響尾蛇
遊騎兵 4:6 運動家
道奇 7:6 教士
天使 6:7 水手
(疫情取消比賽不列入)
MLB明日賽程
01:35 雙城 vs. 海盜
03:10 巨人 vs. 洛磯
03:40 遊騎兵 vs. 運動家
04:10 天使 vs. 水手
06:05 洋基 vs. 費城人(民視、FOX體育1台)
06:10 紅人 vs. 印地安人
07:00 藍鳥 vs. 勇士
07:07 太空人 vs. 響尾蛇
07:07 小熊 vs. 皇家
07:35 金鶯 vs. 馬林魚
08:10 釀酒人 vs. 白襪
(疫情取消比賽不列入，疫情因素，比賽隨時會有更動)
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