MLB／今日戰績表 柳賢振5局8K轉戰藍鳥首勝

中華職棒下半季換球之後，成效明顯，不僅用球彈性係數明顯下降，前15戰的場均全壘打數、投手防禦率也都非常有感地減少，使比賽不再流於由全壘打主宰的瘋狂打擊戰，投手變得更勇於挑戰打者，場上的戰術應用也更加多

2020-08-06 07:00