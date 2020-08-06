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MLB／達比修七局好投奪第二勝 稱對控球仍舊不滿意

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
達比修先發7局被擊出5支安打僅失一分，拿下個人本季第二勝。 美聯社
達比修先發7局被擊出5支安打僅失一分，拿下個人本季第二勝。 美聯社

芝加哥小熊隊日籍投手達比修有在今天出戰堪薩斯皇家隊的比賽中，先發7局被擊出5支安打僅失一分，拿下個人本季第二勝，也幫助小熊以6：1收下本季第10勝，暫居國聯戰績龍頭，而達比修賽後坦言，雖然本場比賽控球仍未達到設定目標，不過也未出現太多差錯。

達比修在上賽季繳出6勝8敗成績，雖然勝率不及五成，不過在後七次先發中共拿下2勝2敗且防禦率僅有2.70，今年開季後前兩場比賽表現也不差，首場比賽面對釀酒人隊主投4局失掉3分，第二場面對海盜隊則是主投6局未失分，還有七次奪三振演出，前兩戰合計拿下1勝1敗。

而今天面對皇家雖然達比修僅投出四次三振，不過他先發7局僅被打出5支安打、失掉1分，且僅有1次保送，幫助小熊以6：1收下六連勝，賽後談到自己的表現時，他說：「我今天的投球並不算特別好，沒有達到我希望的控球目標，不過當我陷入困境時，我認為我能避開任何關鍵性的錯誤。」

本季前三場先發達比修共拿下16次三振、防禦率2.12，優質表現也獲得小熊總教練羅斯（David Ross）的稱讚，「這是他又一場成功的先發表現，我認為他在球隊領先後，表現得又更加出色。」

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